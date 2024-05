arte streamt europäische Festivals

Vermischtes

Zum Auftakt wird man das Elbjazz am Hamburger Hafen übertragen.

Der deutsch-französische Kultursender arte beginnt seinen Festival-Sommer mit der Übertragung des Elbjazz am Hamburger Hafen. Die Übertragung erfolgt am 7. und 8. Juni. Es folgt das 23. Jazz á Porquerolles auf Fort Sainte Agathe zwischen dem 7. und 10. Juli. Das Southside Festival findet vom 21. bis 23. Juni in Neuhausen ob Eck statt und präsentiert unter anderem Mackes, 102 Boyz und Querbeat. Deichkind, Ed Sheeran, K.I.Z. und Avril Lavigne sind ebenfalls mit von der Partie.Vom 14. bis 17. August findet das „La Route Du Rock” in Saint-Malo statt, bei dem Bands wie Air, The Kills, Soulway, Metz, Nation of Language, Fat Dog und Enola auftreten werden. Das „Europavox”, das zwischen dem 28. und 30. Juni in Clermont-Ferrand veranstaltet wird, präsentiert zahlreiche französische Künstlerinnen und Künstler. Aus Belgien werden Loverman, auf der Ukraine Postman und aus Estland wird Kid Simius begrüßt. Die Norweger bringen Ash Olsen mit.Das Summer Breeze aus Dinkelsbühl hat Asphyx, Whitechapel, Nachtblut und Burning Witches auf dem Programmplan. Das M’era Luna findet vom 10. bis 11. August in Hildesheim statt. Schandmal trifft auf Deine Lakaien, Deahstars und Das Ich. Aber auch Klassikbegeisterte kommen u. a. bei den Salzburger Festspielen und dem Lucerne Festival voll auf ihre Kosten. Für diejenigen, die sich für Theater und Tanz interessieren, sei an dieser Stelle auf eine schillernde Performance beim Festival d'Avignon hingewiesen.