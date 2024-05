CBS zieht positive «60 Minutes»-Bilanz

US-Fernsehen

Die neuen Ausgaben der Reportage-Sendung erreichten im Schnitt über acht Millionen Menschen.

Die Fernsehsendungdes US-amerikanischen Fernsehsenders CBS hat mit ihrer 50. Staffel in Folge die Marktführerschaft unter den Nachrichtensendungen in den USA erreicht. Es gibt kein anderes Fernsehprogramm, das es je geschafft hat, über fünf Jahrzehnte hinweg an der Spitze zu bleiben. In seiner 56. Staffel erreichte «60 Minutes» mehr als 100 Millionen Zuschauer.Das Staffelfinale am vergangenen Sonntag umfasste ein historisches Interview mit Papst Franziskus, einen Bericht über kubanische Spione in den höchsten Rängen der US-Regierung sowie einen Blick auf ein Nazi-Fotoalbum, das als Off-Broadway-Stück inszeniert wurde. Die Sendung vom 19. Mai war die vierthäufigstgesehene Primetime-Sendung bei den Gesamtzuschauern und Erwachsenen ab 18 Jahren und rangierte auf Platz sieben bei den Erwachsenen im Alter von 25 bis 54 Jahren.In der Saison 2023/2024 erreichte «60 Minutes» durchschnittlich 8,35 Millionen Zuschauer pro Folge, laut den aktuellen Nielsen-Ratings. Ein Drittel der amerikanischen Bevölkerung hat die Sendung mindestens einmal gesehen, sei es linear oder per Live-Streaming. Die 90-minütigen Ausgaben, die im Herbst 2023 eingeführt wurden, erreichten durchschnittlich mehr als 20 Millionen Zuschauer. Des Weiteren konnte «60 Minutes» 15 Mal die höchste Zuschauerquote unter den nicht-sportlichen Programmen der Primetime für sich verzeichnen und erreichte insgesamt 27 Mal die Top 10 der meistgesehenen Sendungen. Die Position des Executive Producers von «60 Minutes» wird von Bill Owens bekleidet.