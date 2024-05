«Rule of 3» wird nachts versendet

TV-News

Die Free-TV-Premiere ist mit Kelly Rutherford besetzt.

Der in Unterföhring ansässige Fernsehsender Sat.1 wird den Spielfilmaus dem Jahr 2020 in der Nacht auf Sonntag, den 9. Juni 2024, zwischen 02.35 und 04.10 Uhr ausstrahlen. Kelly Rutherford, Erin Karpluk, Kate Corbett und Joris Jasky spielen in dem Thriller von James Phillips die Hauptrollen. Der Film wird auch als «All My Husband's Wives» vermarktet.Das Leben der Karrierefrau Alison Whitford, die ein perfektes Leben führt, gerät aus den Fugen, als ihr Ehemann Dominick bei einem tragischen Autounfall stirbt. Doch als die schockierende Wahrheit ans Licht kommt und enthüllt wird, dass er ermordet wurde, werden immer mehr Geheimnisse über Dominicks Leben bekannt. Schließlich wird Alison klar, dass sie nicht die einzige Frau ist, die um ihn trauert.„Dieser Film ist auf allen Ebenen gruselig. Sie werden angewidert sein, wenn Dr. Vincent ihre Unterwäscheschublade durchwühlt, Fotos macht und in ihrem Haus herumschleicht“, schreibt die Internetseite „The Best Darn Girls“ . „Als die Leute zu sterben beginnen, verdächtigt Sarah den guten Doktor keines Fehlverhaltens. Erst eine Sprachnachricht der Toten rückt alles ins rechte Licht. Obwohl die Handlung bereits bekannt ist, gibt das Ende dem sadistischen Bedürfnis des Arztes, Sarah zu bestrafen, noch eine zusätzliche Wendung. Sie werden es kaum erwarten können, den Film zu sehen. Schauen Sie sich den Film bis zum Ende an, um eine starke Belohnung für einen langsamen Film zu erhalten.“