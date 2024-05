Sat.1 wiederholt «Big Brother» zum Finale

TV-News

Joyn wird die Liveshow direkt ausstrahlen, bei Sat.1 wirkt die Ausstrahlung sehr unglücklich.

Weil die Einschaltquoten der-Entscheidungsshows nicht überzeugten, hat Sat.1 die Show in die Nacht verlegt. Stattdessen laufen ab 22.15 Uhr Reportagen. Das Finale, welches am Montag, den 11. Juni 2024, auf dem Programm steht, bekommt von Sat.1-Chef Marc Rasmus keine wirkliche Aufmerksamkeit geschenkt.läuft erst um 00.25 Uhr und die von Jochen Schropp moderierte Sendung ist erst um 01.35 Uhr vorbei. Im Anschluss wiederholt die Fernsehstation die Tage zwischen der letzten Entscheidungsshow und dem 99. Tag. Unklar ist im Übrigen auch, wie viele Menschen die Show beim hauseigenen Streamingdienst Joyn anschauen oder gar ein Premium-Abo abgeschlossen haben.Im Vorfeld an die Entscheidungsshow läuft die Reportage, dort sind neben Moderatorin Elena Uhling auch Karen Heinrichs, Madita van Hülsen, Ross Antony, Mia Julia Brückner zu sehen. Im Anschluss läuft eine Camping-Sendung, ehe Gartenprojekte im Mittelpunkt stehen.