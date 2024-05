Pfingsthochwasser: SR überträgt Aussprache

TV-News

Am kommenden Montag kommt der Landtag zu einer Sondersitzung zusammen.

Am kommenden Montag, den 27. Mai 2024, findet eine Sondersitzung des saarländischen Landtags statt, welche vom SR Fernsehen live übertragen wird. Ab 11:00 Uhr wird Reporter Klaut Pliet zu sehen sein. Zudem wird die Sitzung im Livestream auf SRinfo.de und bei AntenneSaar übertragen. Im Mittelpunkt steht eine Regierungserklärung der Ministerpräsidentin, Anke Rehlinger (SPD). Der Titel der Regierungserklärung lautet „Hochwasserkatastrophe: Der saarländische Zusammenhalt ist wasserdicht“.Am 17. Mai, in der Nacht zum Freitag, hatten im Saarland starke Niederschläge eingesetzt. Bis zum Samstagabend spitzte sich die Lage dramatisch zu. Der andauernde Regen führte zu Überflutungen, die Saar trat über die Ufer, kleine Bäche wurden zu reißenden Strömen. Die Intensität der Niederschläge führte dazu, dass das Wasser in Gebäude eindrang, Menschen evakuiert werden mussten und zahlreiche Haushalte für einen längeren Zeitraum ohne Strom waren. Rettungskräfte waren rund um die Uhr im Einsatz und wurden von zahlreichen freiwilligen Helfern unterstützt. Bei einem Einsatz kam es zu einem tragischen Unfall, bei dem eine 67-jährige Frau ums Leben kam.Im Anschluss an die Regierungserklärung von Anke Rehlinger wird das Parlament in Saarbrücken die Leistungen der Helfer, die Herausforderungen der kommenden Monate sowie die finanziellen Auswirkungen des Hochwassers erörtern.