Cristin Milioti geht zu «Hit-Monkey»

US-Fernsehen

Der Star aus «How I Met Your Mother» steigt in der zweiten Staffel ein.

Nach Informationen von „Variety“ wechselt Cristin Milioti zur Animationsseriedes Streamingdienstes Hulu. In der zweiten Staffel reisen Monkey (Fred Tatasciore) und der Geist des amerikanischen Attentäters Bryce (Jason Sudeikis) von Japan nach New York. Die Premiere ist für den 15. Juli auf Hulu geplant.Milioti wird die Rolle der Iris spielen. In ihrer offiziellen Charakterbeschreibung heißt es: „Iris ist mit dem Schwur aufgewachsen, niemals so zu sein wie ihr Vater Bryce, der sie verlassen hat, aber als das Schicksal sie wieder zusammenführt, erkennt sie, dass sie und ihr alter Herr aus dem gleichen Holz geschnitzt sind, während sie sich auf eine endgültige Versöhnung zubewegen“.Zum Cast von «Hit-Monkey» Staffel 2 gehören außerdem Leslie Jones, Ally Maki und Olivia Munn. Entwickelt wurde die Serie von Josh Gordon und Will Speck. Beide fungieren auch als ausführende Produzenten. Das Studio ist 20th Television Animation, die Animationen stammen von Floyd County Productions.