Quotenmeter: Überlegene Reichweite ohne Clickbait

Interview

Die Kolleginnen und Kollegen von DWDL lassen uns gerne aus der Statistik heraus, weil sie bei den Quotenmetern unterlegen sind.

Mit Blick auf einige vermarktete Angebote im Medienjournalismus bin ich einmal mehr stolz auf unsere Teamleistung bei @DWDL im vergangenen Monat. 🫶🏻 Und das ohne TechGadget-Test, Apple-Keynote-Quatsch oder Clickbait. (Stand: Samstag, 11. Mai) pic.twitter.com/TkdCRcAGZX — Thomas Lückerath (@lueckerath) May 13, 2024

Im hart umkämpften Online-Markt für Medien und Nachrichtenportale ist es entscheidend, sich durch Qualität und Integrität abzuheben. Im Mai konnten wir beeindruckende 1,77 Millionen Visits, über neun Millionen Aufrufe verzeichnen – ein klares Zeichen dafür, dass unsere Leserinnen und Leser unsere Inhalte schätzen und uns treu bleiben. Zum Vergleich: Unser Mitbewerber DWDL.de kam im selben Zeitraum auf 1,4 Millionen Visits. Diese Zahlen sprechen eine deutliche Sprache und unterstreichen unseren Status als führendes Nachrichtenportal in unserem Segment.Während andere auf reißerische Schlagzeilen und Clickbait setzen, um kurzfristige Klicks zu generieren, setzen wir konsequent auf hochwertige und relevante Inhalte. Unser Ziel ist es, unsere Leserinnen und Leser mit fundierten, gut recherchierten Artikeln zu informieren und zu inspirieren. Diese Strategie zahlt sich aus: Unsere wachsende Leserschaft und die überragenden Impressionszahlen sind ein Beleg dafür, dass Qualität und Seriosität geschätzt werden.Unser Erfolg wäre ohne die Unterstützung und das Vertrauen unserer Leserinnen und Leser nicht möglich. Sie bestätigen uns in unserer Mission, qualitativ hochwertigen Journalismus zu liefern, der auf Fakten und Integrität basiert. Wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben, und werden auch weiterhin unser Bestes geben, um Ihnen die besten Inhalte zu bieten.Wir danken Ihnen für Ihre Treue und Ihr Vertrauen. Lassen Sie uns gemeinsam weiterhin auf Qualität setzen und den Unterschied machen.