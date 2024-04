Quotenmeter bleibt stärkstes Medienmagazin

Intern

Der März setzte die erfolgreichen Wochen und Monaten fort.

Mit aussagekräftigen Kritiken zu «Germany’s Next Topmodel», der Neuauflage der RTL-Show «Schwiegertochter gesucht» und «Rent a Comedian» sowie Serien-Tests wie «American Horror Stories», «Das Singal» und «Shogun» setzte das Medienmagazin Quotenmeter in den vergangenen Wochen wieder aussagekräftige Themen online.Quotenmeter verzeichnete im März 2024 1,22 Millionen Unique User, 1,8 Millionen Visits (also Besuche) und 8,3 Millionen Seitenaufrufe. Das Medienmagazin aus Nordbayern war auch mit seinen Quotenberichten am Puls der Zeit. Das Staffelfinale von «Die Rosenheim-Cops» war genauso beliebt wie die ernüchternden Werte von Formaten wie «Hart aber fair» und «Big Brother». So schnell wie kein anderes Medium veröffentlicht Quotenmeter die Ergebnisse vom Vortag. Außerdem ist die internationale Quotenschau in Ländern wie Frankreich, Spanien, Italien und Großbritannien äußerst beliebt.Erst vor wenigen Tagen feierte Quotenmeter den 22. Geburtstag. Das Unternehmen ist bereits seit vielen Jahren im Markt etabliert und jedes Jahr werden sämtliche Reihen des Angebots neu bewertet und zum Teil ersetzt. „Wir danken natürlich unseren Lesern, die die von uns verfassten Artikel annehmen“, teilt Geschäftsführer Fabian Riedner mit. „Keiner unserer Kollegen muss mit reißerischen Überschriften arbeiten, das Gendern steht allen Mitarbeitenden frei. Die Zusammenarbeit zwischen den Kollegen, den Pressestellen und den Agenturen ist sehr zu loben. Als wir mit Quotenmeter im Jahr 2002 anfingen, war Quotenmeter ein Hobby-Projekt. Die Leidenschaft ist seither nie abgebrochen. Wir bedanken uns daher auch bei vielen Sendern, Streamingdiensten und Produktionsfirmen, die uns – und den anderen Zuschauern – zur Verfügung stehen.“