Disney-CEO Bob Iger verhindert Nelson Peltz

Der Konzern konnte alle bisherigen Vorstandsmitglieder wiederwählen.

Am Mittwoch fand die Disney-Hauptversammlung statt, bei der Disney-Chef Bob Iger die Wiederwahl seiner bisherigen Vorstandsmitglieder durchsetzte. Die Aktionäre stimmten für die Wahl aller 12 vom Disney-Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten: Mary T. Barra (General Motors), Safra A. Catz (Oracle), Amy L. Chang (Proctor & Gamble), D. Jeremy Darroch (ehemaliger Sky-Chef), Carolyn N. Everson (Coca Cola), Michael B.G. Froman (Mastercard), James P. Gorman (Morgan Stanley), Robert A. Iger (Disney-CEO), Maria Elena Lagomasino (WE Family Offices), Calvin R. McDonald (Lululuemon Athletica), Mark G. Parker (Nike) und Derica W. Rice (Target).Der Investor Nelson Peltz kämpfte um einen Sitz im Disney-Aufsichtsrat. Nach Informationen des Branchenmagazins „Variety“ wollte Peltz einen Wechsel im Vorstand, um die „verpfuschte Nachfolgeplanung“ zu korrigieren. Das Beratungsunternehmen Institutional Shareholder Services unterstützte den Plan des Investors. "Wir sind unseren Aktionären sehr dankbar für ihre Investition in Disney und ihren Glauben an die Zukunft des Unternehmens, insbesondere in dieser Zeit großer Veränderungen in der gesamten Unterhaltungsindustrie. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir ein hoch qualifiziertes Board of Directors haben, das sich für die nachhaltige Stärke dieses Unternehmens einsetzt und über ein enormes Maß an Erfahrung und Fachwissen verfügt, einschließlich der Nachfolgeplanung. Ich bin Bob und seinem außergewöhnlichen Management-Team sowie den Disney-Mitarbeitern und -Schauspielern auf der ganzen Welt dankbar, dass sie sich während dieses ablenkenden Kampfes um die Stimmrechte weiterhin für die Konsumenten und Aktionäre einsetzen", sagte Mark Parker, Chairman of the Board, The Walt Disney Company."Ich möchte unseren Aktionären für ihr Vertrauen in unseren Verwaltungsrat und unser Management danken. Jetzt, da wir den ablenkenden Kampf um die Stimmrechte hinter uns haben, können wir uns zu 100 Prozent auf unsere wichtigsten Prioritäten konzentrieren: Wachstum und Wertschöpfung für unsere Aktionäre und kreative Spitzenleistungen für unsere Kunden", sagte Bob Iger, Chief Executive Officer, The Walt Disney Company.