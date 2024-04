«Sonderlage» enttäuscht beim jungen Publikum

Quotennews

Die Strahlkraft von «Alles was zählt» und «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» war auch schon einmal größer.

Am Dienstagvorabend verfolgten 2,99 Millionen Fernsehzuschauer, das von Anna Kraft präsentiert wurde. Die Nachrichtensendung um 18.45 Uhr sicherte sich einen Marktanteil von 16,2 Prozent, beim jungen Publikum waren 16,1 Prozent dabei. Im Anschluss bekam Imani seinen Patienten nicht mehr aus dem Kopf.erreichte eine Reichweite von 1,77 Millionen sowie 8,6 Prozent bei allen. Beim jungen Publikum wurden schlechte 6,9 Prozent ermittelt. Kurz vor der 8.000.-Episode reichte es nur für eine Reichweite von 2,20 Millionen. Beim Gesamtpublikum sicherte man sich 9,4 Prozent, beim jungen Publikum fuhr man 10,8 Prozent ein.Die zahlreichen Krimi-Reihen bei RTL gehen in die finale Runde:erreichte im vergangenen Jahr 2,24 und 2,60 Millionen Zuschauer, die Wiederholung am Dienstag um 20.15 Uhr war mit 2,05 Millionen Zuschauern nicht erfolgreicher. „Der Angriff“ sicherte sich 8,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und schnappte sich 4,8 Prozent bei den jungen Menschen.mit Jan Hofer sahen 0,18 Millionen Zuschauer, die neuesten Nachrichten aus Berlin verfolgten nur 1,5 Prozent aus der Zielgruppe. Das 85-minütige Magazinverbuchte danach noch 0,62 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen wurden 6,7 Prozent eingefahren. Mit demerreichte der Sender schließlich 0,58 Millionen Zuschauer, die von Ilka Eßmüller moderierte Sendung fuhr 10,2 Prozent Marktanteil ein.