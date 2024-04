«9-1-1» bekommt eine achte Staffel

US-Fernsehen

Die siebte Runde ist erst vor wenigen Wochen gestartet.

Ryan Murphy, Brad Falchuk und Tim Minear kreieren miteine neue Form des Dramas. Die Serie erforscht die Hochdruck-Erfahrungen von Ersthelfern - einschließlich Polizeibeamten, Feuerwehrleuten und Rettungskräften - die in die beängstigendsten, schockierendsten und herzzerreißendsten Situationen gedrängt werden. Diese Einsatzkräfte müssen versuchen, die Rettung derjenigen, die am meisten gefährdet sind, mit der Lösung der Probleme in ihrem eigenen Leben in Einklang zu bringen. Die Serie basiert auf den Erfahrungen von Ersthelfern, die regelmäßig mit brenzligen Situationen konfrontiert werden, die oft unvorhersehbar, intensiv und ermutigend zugleich sind.In der Serie spielen Angela Bassett als Athena Grant, Peter Krause als Bobby Nash, Jennifer Love Hewitt als Maddie Buckley, Oliver Stark als Evan "Buck" Buckley, Kenneth Choi als Howie "Chimney" Han, Aisha Hinds als Henrietta "Hen" Wilson, Ryan Guzman als Eddie Diaz und Gavin McHugh als Christopher Diaz.«9-1-1» wurde von Ryan Murphy, Brad Falchuk und Tim Minear entwickelt und wird von 20th Television in Zusammenarbeit mit Ryan Murphy Television und Brad Falchuk Teley-Vision produziert. Angela Bassett, Peter Krause, John J. Gray, Brad Buecker, Kristen Reidel, Juan Carlos Coto und Lyndsey Beaulieu fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten. Minear fungiert auch als Showrunner.