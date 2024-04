International

«3 Body Problem» steigt auf den ersten Platz

Fabian Riedner von 03. April 2024, 07:05 Uhr

Ihr Debüt in der Liste gab das Dokudrama «Testament: The Story of Moses» auf Platz zwei (13,5 Millionen Aufrufe).

«3 Body Problem», die Sci-Fi-Serie von David Benioff, D. B. Weiss und Alexander Woo, belegte mit 15,6 Millionen Zuschauern den ersten Platz der englischen TV-Liste und war der meistgesehene Titel der Woche. Dank einer weltweiten Übernahme von «You Are Bugs» und der vielbeachteten Szene in Episode 5 wurde auch am meisten darüber gesprochen. Ihr Debüt auf der Liste gab das Dokudrama «Testament: The Story of Moses an» zweiter Stelle (13,5 Millionen Aufrufe), Staffel 2 der Reality-Serie «Buying Beverly Hills» an achter Stelle (1,9 Millionen Aufrufe) und das Stand-up-Special «Dave Attell: Hot Cross Buns» an zehnter Stelle (1,5 Millionen Aufrufe). Auf den Plätzen drei und vier gab es eine Verbrechenswelle: «The Gentlemen», die aristokratische Gangsterserie von Guy Ritchie, erreichte 7,8 Millionen Zuschauer und die Doku-Serie «Homicide: New York» mit 4,7 Millionen Zuschauern. Zeichentrickserien für Kinder hatten einen starken Auftritt auf der Liste, mit Staffel 9 von «Gabby's Dollhouse» auf dem sechsten Platz (2,3 Millionen Aufrufe), «Bad Dinosaurs» auf dem siebten (2,0 Millionen Aufrufe) und «Hot Wheels Let's Race» auf dem neunten Platz (1,9 Millionen Aufrufe). «Avatar: The Last Airbender» verbrachte seine sechste Woche auf der Liste auf dem fünften Platz mit 7,8 Millionen Besuchern.



Der südafrikanische Action-Thriller «Heart of the Hunter» schoss mit 11 Millionen Besuchern auf Platz 1 der Liste der englischen Filme. Die Hauptdarstellerinnen kehrten für eine weitere starke Woche auf die Liste zurück. Lindsay Lohans romantische Komödie «Irish Wish» hielt die Fans auf Platz 2 in Atem (10,5 Millionen Besucher). Millie Bobby Browns Action-Fantasy «Damsel» wurde auf Platz 3 gekrönt (10,3 Millionen Aufrufe). Und Regina Kings «Shirley», der die Geschichte von Shirley Chisholm und ihrer bahnbrechenden US-Präsidentschaftskandidatur erzählt, kämpfte sich auf Platz 6 vor (4,1 Millionen Aufrufe). Der Animationsfilm «The Casagrandes Movie» konnte sich mit 4,3 Millionen Besuchern auf Platz 5 halten.



Koreanische Serien hatten eine weitere starke Woche und belegten Platz 1 und 2 auf der Liste der nicht-englischen TV-Serien. Die limitierte Serie «Queen of Tears» verzeichnete 4,6 Millionen Aufrufe und die zweite Staffel der Reality-Wettbewerbsserie «Physical: 100» erreichte 4,2 Millionen Aufrufe.

