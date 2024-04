National Amusements verkauft Paramount wohl an Skydance

Wirtschaft

Die beiden Unternehmen verhandeln derzeit über ein Übernahmefenster.

Nach Informationen der „New York Times“ verhandeln Paramount Global und seine Muttergesellschaft National Amusement mit Skydance Media über ein exklusives Zeitfenster für Übernahmeverhandlungen. NA-Chefin Shari Redstone und Skydance-Chef David Ellison wollen sich auf einen Deal zubewegen.Paramounts Zukunft scheint sich langsam um einen komplizierten Deal zu drehen, bei dem Skydance das von Redstone kontrollierte Privatunternehmen National Amusements übernehmen würde. Die vergrößerte Skydance würde dann in einem zweistufigen Verfahren die börsennotierte Paramount Global übernehmen. Zwischen Paramount Global und Skydance bestehen seit mehr als 10 Jahren Geschäftsbeziehungen im Bereich der Film- und Fernsehproduktion. Diese Geschäftsbeziehung soll ein wichtiger Faktor für Redstones Bereitschaft gewesen sein, eine Transaktion in Betracht zu ziehen.Paramount, NAI und Skydance wurden erwartet, ihre Gespräche in diesem Monat zu beschleunigen, nachdem der Private-Equity-Gigant Apollo Global Management Ende letzten Monats ein Angebot für das Filmstudio Paramount Pictures allein vorgelegt hatte, das angeblich mit 11 Milliarden Dollar bewertet wurde.