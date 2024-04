Amazon tütet Geschäft mit Jake Gyllenhaal ein

Kino-News

Amazon MGM Studios und Nine Stories werden in den nächsten Jahren zusammen arbeiten.

Nach der Veröffentlichung des neuen Spielfilms «Road House» haben Amazon MGM Studios und Jake Gyllenhaals Nine Stories einen dreijährigen Exklusivvertrag unterzeichnet. Amazon erhält damit alle Erstverwertungsrechte an Spielfilmen, die der Schauspieler produziert. Der Vertrag umfasst sowohl die Kino- als auch die Streamingauswertung."Jake ist ein einzigartiges Talent, dessen Leidenschaft und Auge für das Filmemachen ihn zu einem starken Geschichtenerzähler vor und hinter der Kamera machen", sagt Julie Rapaport, Leiterin der Filmproduktion und -entwicklung bei Amazon MGM Studios. "Nach dem Rekorderfolg von 'Road House' könnten wir uns keinen besseren Zeitpunkt vorstellen, um unsere Beziehung offiziell zu festigen. Jake ist ein unglaublicher Partner und wir freuen uns darauf, mit ihm und dem Nine Stories-Team zusammenzuarbeiten, um bewegende und fesselnde Filme von visionären Filmemachern zu produzieren"."Ich habe im vergangenen Jahr bei zwei Filmen mit Amazon MGM zusammengearbeitet und beide Male waren sie ein wunderbarer Partner", so Gyllenhaal. "Ihr Engagement für das Filmemachen ist ansteckend, und ich bewundere ihren Einsatz für die Fans auf der ganzen Welt sehr. Ich freue mich sehr, diese bereits fruchtbare Zusammenarbeit zu formalisieren, insbesondere nach dem großartigen Debüt von Road House".