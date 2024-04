«Über Geld spricht man doch!»: Sat.1 übernimmt Kabel-Eins-Format noch im April

TV-News

In der vierteiligen Doku-Reihe blickt Sat.1 unter anderem Cora Schumacher, Lotto-Millionär Chico und Yvonne Woelke aufs Konto.

Ende des vergangenen Jahres wechselte Marc Rasmus von der Spitze des Privatsenders Kabel Eins zum Schwestersender Sat.1 . Wenig später machte er öffentlich, dass nicht nur er als Senderchef, sondern auch ein Format denselben Weg beschreiten würde:. Nun hat Sat.1 einen Sendertermin für das geerbte Format aus dem Hause Tresor TV kommuniziert. Los geht es ab Montag, 22. April, um 20:15 Uhr.Geplant sind vier Folgen der Dokurreihe, die ihr Wesen nur leicht verändert. Während in den beiden bislang ausgestrahlten Staffeln von Kabel Eins vor allem gewöhnliche Bürger unterschiedlicher Einkommensschichten im Mittelpunkt standen, schaut Sat.1 unter anderem auch Stars und Sternchen aufs Konto und in die Haushaltsplanung.Neben „normalen“ Verbrauchern sind auch Promis wie Cora Schumacher, Lotto-Millionär Chico, Yvonne Woelke und Eike Immel Teil des Formats. Sie werden ihre Einnahmen und Ausgaben exklusiv für Sat.1 offenlegen. Außerdem geht es um die Frage, wie gut eine durchschnittliche Familie in diesen Zeiten mit ihrem monatlichen Budget über die Runden kommt. Außerdem präsentiert man Tipps und Tricks, wie aus dem vorhandenen Geld mehr rauszuholen ist.