Mehr Gesichter für «Outlander: Blood of my Blood»

US-Fernsehen

Brian McCardie, Jhon Lumsden, Sara Vickers und Peter Mullan verstärken den Cast der Prequel-Serie.

STARZ gab die Besetzung mehrerer Rollen inbekannt. Brian McCardie («Time») spielt Isaac Grant, das Oberhaupt des Grant-Clans, Jhon Lumsden («Karen Pirie») seinen Sohn Malcolm und einen potenziellen Verehrer von Ellen MacKenzie; Sara Vickers («Watchmen») spielt Davina Porter, eine Haushälterin der Lovats und Mutter von Brian Fraser; und Peter Mullan («Ozark») spielt Red Jacob MacKenzie, Laird des MacKenzie-Clans und Vater von Ellen, Dougal, Colum, Janet und Jocasta.«Outlander: Blood of My Blood» wird das Leben und die Beziehung von Jamies Eltern, Ellen MacKenzie (Harriet Slater) und Brian Fraser (Jamie Roy), und Claires Eltern, Julia Moriston (Hermione Corfield) und Henry Beauchamp (Jeremy Irvine), untersuchen. Im Mittelpunkt der Serie stehen zwei parallele Liebesgeschichten, die zu zwei verschiedenen Zeiten spielen: Jamies Eltern in den schottischen Highlands des frühen 18. Jahrhunderts und Claires Eltern im England des Ersten Weltkriegs. Die Produktion der 10-teiligen Staffel hat in Schottland begonnen.«Outlander», das in diesem Sommer sein zehnjähriges Jubiläum feiert, wird im November die letzten acht Episoden der siebten Staffel ausstrahlen. Kürzlich wurde mit der Produktion der achten Staffel begonnen, die aus zehn Episoden besteht und die letzte Fernsehstaffel der Serie sein wird.Matthew B. Roberts wird als Showrunner und ausführender Produzent für beide Serien fungieren. Ronald D. Moore und Maril Davis werden ebenfalls als ausführende Produzenten fungieren. Moore und Davis haben mit ihrer Produktionsfirma Tall Ship Productions «Outlander» für das Fernsehen entwickelt. Story Mining & Supply Company wird ebenfalls als ausführender Produzent und Diana Gabaldon als beratender Produzent fungieren. «Outlander: Blood of My Blood» wird von Sony Pictures Television produziert. Die Serie wird auf allen STARZ-Plattformen in den USA und Kanada ausgestrahlt.