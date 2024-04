ABC gibt «Will Trent» eine dritte Staffel

US-Fernsehen

Nicht ganz so gut sieht es mit den Einschaltquoten im amerikanischen Fernsehen aus.

Basierend auf Karin Slaughters New-York-Times-Bestsellerwurde Special Agent Will Trent vom Georgia Bureau of Investigation (GBI) bei der Geburt ausgesetzt und musste eine harte Zeit in Atlantas überlastetem Pflegesystem durchmachen. Heute kämpft Will mit seinem einzigartigen Blick für Gerechtigkeit und hat die höchste Aufklärungsrate des GBI.In «Will Trent» spielen Ramón Rodríguez als Will Trent, Sonja Sohn als Amanda Wagner, Erika Christensen als Angie Polaski, Iantha Richardson als Faith Mitchell und Jake McLaughlin als Michael Ormewood. Ausführende Produzenten sind Liz Heldens, Daniel Thomsen, Karin Slaughter und Oly Obst. Ramón Rodríguez ist Produzent.Die zweite Staffel mit zehn Folgen erreichte zuletzt zwischen 3,97 und 4,83 Millionen Zuschauer und lag damit über dem Ergebnis der ersten Staffel. Das Format wird auch auf Disney+ ausgestrahlt. Produziert wird es von 3 Arts Entertainment und 20th Television.