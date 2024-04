Dreharbeiten von «Tulsa King» gehen weiter

US-Fernsehen

Die Paramount+-Produktion ist wieder aufgenommen worden.

Paramount+ gibt bekannt, dass die Produktion, der mit Spannung erwarteten, zweiten Staffel der Erfolgsseriemit dem Oscar-nominierten Sylvester Stallone in der Hauptrolle begonnen hat. Die Comedyserie des Oscar-nominierten Taylor Sheridan wird in Oklahoma und Atlanta unter der Regie und Produktion des mehrfach ausgezeichneten Craig Zisk («Weeds») gedreht.Die Serie folgt dem New Yorker Mafia-Capo Dwight „The General“ Manfredi (Sylvester Stallone), kurz nachdem er nach 25 Jahren aus dem Gefängnis entlassen und von seinem Boss nach Tulsa, Oklahoma, verbannt wurde. Dwight erkennt, dass seine Mafiafamilie nicht in seinem Interesse handelt, und stellt nach und nach eine Crew aus ungleichen Charakteren zusammen, die ihm helfen, ein neues kriminelles Imperium an einem Ort aufzubauen, der ihm wie ein anderer Planet erscheint.In der zweiten Staffel ergänzen Annabella Sciorra und Tatiana Zappardino den festen Cast, neben Andrea Savage, Martin Starr, Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza und Jay Will sowie Garrett Hedlund und Dana Delany. «Tulsa King» wird neben Taylor Sheridan außerdem von Sylvester Stallone, David C. Glasser, Terence Winter, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin und Braden Aftergood produziert.