Peacock holt Alex Cooper

US-Fernsehen

Die bekannte Podcasterin soll Teil der Olympischen Spiele werden.

Alex Cooper will be at the Paris Olympic Games this summer to host Watch with Alex Cooper, a series of live interactive watch parties streaming on Peacock. pic.twitter.com/bpMiADboYA — NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) April 3, 2024

Alex Cooper, die mehrfach ausgezeichnete Content-Creatorin, Moderatorin und ausführende Produzentin von «Call Her Daddy», dem weltweit meistgehörten Podcast für Frauen, wird diesen Sommer bei den Olympischen Spielen in Paris zu Gast sein und «Watch with Alex Cooper» moderieren, eine Reihe von interaktiven Live-Watch-Partys, die auf Peacock übertragen werden. Die Ankündigung erfolgte durch Molly Solomon, Executive Producer und President, NBC Olympics Production.Mit ihrem unverwechselbaren Stil wird Cooper, die von noch anzukündigenden Spezialgästen begleitet wird, die Zuschauer mit ihrer Sichtweise auf einige der hochkarätigsten Veranstaltungen des Teams USA bei den Olympischen Spielen Paris 2024, darunter Fußball, Turnen und Basketball, verwöhnen. Das interaktive Programm «Watch with Alex Cooper» zeigt Cooper und seine Freunde live in einer nahtlosen Bild-in-Bild-Ansicht, wie sie ihre Gedanken und Einsichten über das olympische Ereignis teilen und Fragen von Fans in den sozialen Netzwerken in Echtzeit beantworten - all das wird zum gemeinsamen Fernseherlebnis und zur Spannung rund um die Spiele beitragen."Ich kann es kaum erwarten, herauszufinden, wie es ist, die Olympischen Spiele mit der unvergleichlichen Alex Cooper zu verfolgen", sagte Solomon. "Sie hat ein fanatisches Publikum angezogen, indem sie unapologetisch lustig und originell ist, und sie ist eine lautstarke Befürworterin des Frauensports und der Stärkung der Rolle der Frau. Alex ist die perfekte Moderatorin für dieses interaktive Olympia-Erlebnis auf Peacock. «Watch with Alex Cooper» ist so konzipiert, dass der Zuschauer mit ihr und ihren Freunden in den Raum geht und die Athleten des Teams USA gegen die Welt antreten sieht. Das dürfte ein Riesenspaß werden!""Als ehemalige Sportlerin ist die Chance, die weltbesten Athleten bei den Olympischen Spielen anzufeuern, mehr als aufregend", so Cooper. "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit NBC und Peacock, um zum ersten Mal ein interaktives Watch-Party-Format von den Olympischen Spielen zu präsentieren, das die Zuschauer noch näher an die Aufregung in Paris heranführen soll. Wir werden so viel Spaß haben."