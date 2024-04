Ein Musiker unter Strom

Soap-Check

Harry Stein muss einen Fall untersuchen, bei dem Jasper Lange kurz vor seinem Auftritt in einer Szenekneipe einen Schlag bekommt.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Das Küstenrevier» (Mo – Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Joe öffnet sich Hendrik gegenüber und erzählt ihm von seiner Trauer um den Skipper Piet. Kurz darauf findet Sam den alten Pass von Louisa bei Klaas und nimmt ihn heimlich mit nach Hause. Joe ist erstaunt – sie hatten eine Tante, die verstorben ist? Er konfrontiert Hendrik damit und wirft ihm vor, ihn die ganze Zeit angelogen zu haben.Ana ist von Natalies Engagement für deren Tierrettungsstation beeindruckt. Erneut hinterfragt sie ihr Studium, das sie zunehmend langweilt. Immerhin hätte sie dank ihres Erbes die Möglichkeit, sich völlig neu zu erfinden. Als sie Nicole von ihren Überlegungen erzählt, reagiert diese jedoch mit Unverständnis.Franzi ist sauer auf ihre Eltern, weil sie ihr Engagement für die Umwelt nicht ernst nehmen. Können Hubert und Uschi die Sorgen ihrer Tochter nachvollziehen? Till muss fürchten, dass Tina einen unschönen Brief von seiner Lehrerin erhalten hat. Gregor setzt Vera mit der Truppmannprüfung unter Druck.Vivien und Tobias sind mit Leo zurück zuhause in der Schillerallee. Als Vivien Leo seine neuen Nachbarn vorstellt, kommt es zu einem Moment, der alles verändert. Als Henry beruflich alles verliert, erkennt er, dass er noch immer tiefe Gefühle für Nadine hat. Hat ihre Liebe noch eine Chance? Sina und Easy sind sich sicher, dass Fynn eine Zukunft und ein Zuhause in der Schillerallee hat - bis Sina plötzlich Besuch aus Fynns Vergangenheit bekommt.Chiara ist fassungslos, dass Simone ihr droht. Wird Chiara bei ihrem Entschluss bleiben? Isabelle hat Sorge, dass der Girlsclub auseinanderbricht. Sie stürzt sich in ihr Business, um ihre Gefühle vor ihren Freundinnen zu verbergen... Die Zusammenarbeit zwischen Kim und Maximilian im Lokal gestaltet sich wie erwartet schwierig. Wie lang wird das gut gehen?Nicht nur Carlos hat jegliche Hoffnung auf Freiheit aufgegeben, auch Alicia verzweifelt daran, dass sie nichts mehr für Carlos tun kann. Während Paul versucht, für Alicia da zu sein, kann Michi immer noch nicht fassen, dass Katrin und Tobias wirklich eine Falschaussage machen wollen.Musiker Jasper Lange verstirbt kurz vor einem Auftritt im Boardway. Hauptkommissarin Lena und Yassin entdecken Spuren, die darauf hindeuten, dass sein Equipment manipuliert wurde. Jost Frisk versucht mit allen Mitteln, die Pläne der Bürgermeisterin zu verhindern, sein Seniorenheim zu privatisieren und mischt sich darüber hinaus auch etwas zu tief in die Angelegenheiten seines Bruders Felix ein. Das führt zu schlechter Stimmung in der Ankerklause und berührt auch Chrissy.Luise und Lea sind alarmiert. Sie befürchten, dass Nick seine Mutter wieder mit Geld unterstützt und dafür krumme Dinger dreht. Als Luise in der Schule anfängt, schlecht über seine Mutter zu reden, ist Nick überfordert und kurz vor dem Austicken. Das Fass läuft allerdings erst über, als Lea ihn zu Hause schon erwartet, um mit ihm über das Thema zu sprechen. Liegen sie und Luise mit ihrem Verdacht richtig? Nick ist außer sich vor Wut und Verzweiflung. Er haut auf der Stelle ab, um sich mit Collin für einen erneuten Diebstahl zu treffen. Doch diesmal geht die Aktion für Nick nicht gut aus.Bruno sieht sich einer geschlossenen Front entgegen, als er zurück in die WG kommt. Außer Joe ist niemand auf seiner Seite und Milla will ihn aufgebracht zum Auszug zwingen. Erschüttert, dass ihm offensichtlich wirklich alle zutrauen, ein Vergewaltiger sein zu können, flüchtet er ins Möllers. Dort wird er von Katy aufgefangen, die neben Joe die Einzige zu sein scheint, die ihm und an ihn glaubt. Lange hält der kurze Aufwind jedoch nicht, denn als er zurück in die WG kommt, steht er urplötzlich Amelie gegenüber…