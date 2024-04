«Mario Barth deckt auf!» verliert an Reichweite

Quotennews

Mario Barth kehrte gestern Abend mit sechs neuen Episoden seiner Aufdecker-Reihe zurück in die RTL-Primetime. Die gestrige Sonderausgabe lief unter dem Titelund fasste die Best-Ofs der Situationen zusammen, in welchen in Deutschland Steuergelder zum Fenster hinausgeworfen werden. Gestern hatte der Comedian hierfür neben Unterstützung von Reiner Holznagel, dem Präsident des Vereins „Bund der Steuerzahler Deutschland“, auch Laura Wontorra, Mike Krüger und Angela Finger-Erben zu Gast.Die letzte neue Folge war Mitte Dezember mit 1,90 Millionen Fernsehenden im Senderschnitt von 7,8 Prozent Marktanteil gelandet. Die 0,59 Millionen Jüngeren hatten eine gute Quote von 11,8 Prozent eingefahren. Gestern war mit 1,73 Millionen Zuschauern ein leichter Rückgang zu beobachten. Dies führte somit noch zu einem passablen Resultat von 6,8 Prozent. Die 0,54 Millionen Umworbenen fielen mit soliden 9,9 Prozent Marktanteil knapp unter den Senderschnitt.Kabel Eins bewegte zur Primetime mit der Komödie0,94 Millionen Interessenten zum Einschalten. Dies spiegelte sich in einem hohen Resultat von 3,7 Prozent Marktanteil wider. Die 0,23 Millionen Werberelevanten kamen auf knapp überdurchschnittliche 4,3 Prozent. Der Abenteuerfilmkletterte bei einem Publikum von 0,46 Millionen Menschen sogar auf eine starke Quote von 4,5 Prozent. Bei den 0,10 Millionen 14- bis 49-Jährigen ging der Abend mit hohen 4,5 Prozent zu Ende.