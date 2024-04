Zweites Halbfinale des DFB-Pokals kommt auf knapp sechs Millionen Zuschauer

Quotennews

Am Tag zuvor war diese Marke im Ersten geknackt worden. Aber auch so sicherte sich das ZDF mit dem Sieg von Bayer 04 Leverkusen über Fortuna Düsseldorf erfreuliche Quoten.



Nachdem am Abend zuvor der 1. FC Kaiserslautern Saarbrücken mit 2:0 besiegte und somit ins Finale des DFB-Pokals einzog, stand nun gestern das zweite Halbfinale zwischen Bayer 04 Leverkusen und Fortuna Düsseldorf an. Düsseldorf schwebt momentan auf einer Wolke des Erfolgs und war seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen. Der 22-jährige Christos Tzolis kommt in dieser Saison auf 27 Scorer in 28 Einsätzen. Doch mit Leverkusen stand das Team einem mehr als starkem Gegner gegenüber, welcher momentan auf dem besten Weg zur ersten Deutschen Meisterschaft in der Vereinsgeschichte ist. Und tatsächlich entschied das Team die Partie mit einem 4:0 für sich.Das ZDF übertrug bereits ab 20.15 Uhr live aus Leverkusen, was sich 3,36 Millionen Fernsehende nicht entgehen ließen. Dies hatte einen guten Marktanteil von 15,7 Prozent zur Folge. Bei den 0,81 Millionen Jüngeren kamen herausragende 18,7 Prozent zustande. Mit dem Anpfiff wuchs die Reichweite dann auf 5,91 Millionen Menschen an, was in starken 24,1 Prozent Marktanteil resultierte. Die 1,54 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherten sich überragende 28,3 Prozent. Dies reichte sowohl auf dem Gesamtmarkt als auch in der jüngeren Gruppe für den Tagesseig, am Tag zuvor war das Interesse mit 6,25 Millionen sowie 1,59 Millionen Fußballfans jedoch noch etwas größer gewesen.Das Erste setzte unterdessen nur auf eine Wiederholung der Komödie. 2017 hatte der Sender bei der Erstausstrahlung damit 3,33 Millionen Zuschauer überzeugt. Gestern schalteten noch immer 3,07 Millionen Neugierige dafür ein. Somit hatte man sich bei soliden 11,8 Prozent Marktanteil gehalten. Das jüngere Publikum hatte sich von 0,70 auf 0,41 Millionen Menschen recht deutlich verkleinert. Dennoch wurden weiterhin passable 7,4 Prozent verbucht.