Dann überträgt RTL wieder die 2. Bundesliga

Kurz vor Saisonfinale zeigt der Kölner Sender erneut eine Sonntagskonferenz. Auch der erste Termin der neuen Saison steht schon fest.

RTL hat seine weiteren Übertragungen der Sonntags-Konferenz der 2. Fußball-Bundesliga terminiert, die man sich durch einen Rechtedeal mit Sky Deutschland gesichert hatte. Der Free-TV-Sender überträgt am 5. Mai die Konferenz des 32. Spieltags, an dem Aufstiegskandidat und aktuell Tabellenzweiter Holstein Kiel bei Aufsteiger Wehen-Wiesbaden antritt. Die weiteren Partien sind SV Elversberg gegen Hertha BSC und Aufstiegskandidat Hannover 96, der den SC Paderborn begrüßt. RTL steigt um 13:00 Uhr in die Übertragung ein, die Spiele werden um 13:30 Uhr angepfiffen.Und auch auf die dritte geplante Konferenz des Jahres hat sich RTL bereits festgelegt. Diese findet direkt am ersten Spieltag der neuen Saison 2024/25 statt, der am ersten Augustwochenende ausgetragen wird. RTL zeigt die Sonntagskonferenz demnach am 4. August. Die erste Übertragung fand bereits im Januar statt, war für RTL aber kein Erfolg. Nur etwas mehr als eine halbe Million Zuschauer steuerten den frei empfangbaren Sender an, in der Zielgruppe erzielten die beiden Halbzeiten 5,3 und 5,8 Prozent.Neben dem Live-Fußball hat sich RTL auch die Rechte an dem Dokumentarfilmüber den Nationalmannschaftsrückkehrer Toni Kroos gesichert. Der Film von Manfred Oldenburg ist ab dem 1. Mai auf RTL+ abrufbar. Die Doku verspricht „überraschende Einblicke in das Leben des Ausnahmekickers und ganz besonderen Menschen“. Dabei zeichnet die Doku auch ein vielschichtiges Porträt des Mittelfeldspielers von Real Madrid und wirft einen Blick hinter die Kulissen des Profifußballs. Zudem wird auf Kroos‘ Weg von Greifswald bis nach Madrid nachgezeichnet. Es kommen Weggefährten wie Sergio Ramos, Zinédine Zidane, Pep Guardiola, Jupp Heynckes und Uli Hoeneß zu Wort.