Amazon arbeitet an «Natürlich blond»-Serie

US-Fernsehen

Reese Witherspoon wird die Serie als Produzentin unterstützen.

Der Streaming-Gigant Amazon Prime Video hat damit begonnen, die-Filme für seine Serie zu adaptieren. Der erste Spielfilm kam bereits 2001 in die Kinos. Darin spielte Witherspoon die Hauptrolle der modebewussten Studentin Elle Woods, welche beschließt, an der Harvard Law School zu studieren, um ihren Freund zurückzugewinnen. Während des Studiums entdeckt sie eine natürliche Begabung für die Juristerei.Einzelheiten zur Handlung sind noch nicht bekannt, aber das Projekt wird von Reese Witherspoon zusammen mit Josh Schwartz und Stephanie Savage produziert, die auch das Drehbuch schreiben werden.Witherspoon wird den Film über ihre Firma Hello Sunshine zusammen mit Lauren Neustadter produzieren. Hello Sunshine gehört zu Candle Media. Schwartz und Savage sind die ausführenden Produzenten von Fake Empire. Marc Platt, einer der Produzenten der Filme, wird ebenfalls als ausführender Produzent fungieren. Amazon MGM Studios wird den Film produzieren. Schwartz und Savage sind vor allem für die Entwicklung des High School-Dramas «Gossip Girl» bekannt, das sechs Staffeln lang auf The CW ausgestrahlt wurde. Schwartz entwickelte auch die Fox-Dramaserie «The OC», bei der Savage als ausführender Produzent tätig war.