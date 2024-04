«Among Us»: Weitere Darsteller

US-Fernsehen

Patton Oswalt, Debra Wilson, Phil LaMarr und Wayne Knight wurden gecastet.

Das amerikanische Branchenblatt „Variety“ hat von weiteren Verpflichtungen für die Animationsserieerfahren. Patton Oswalt, Debra Wilson, Phil LaMarr und Wayne Knight werden in der Produktion der CBS Studios die Stimmen der Charaktere übernehmen. Ob die Serie innerhalb von Paramount Global ausgestrahlt oder an einen anderen Interessenten verkauft wird, ist noch unklar. Die vier werden neben den bereits angekündigten Schauspielern Dan Stevens, Liv Hewson, Kimiko Glenn, Randall Park, Yvette Nicole Brown, Elijah Wood und Ashley Johnson auftreten.Oswalt ist derzeit in der Apple TV+ Serie «Manhunt» zu sehen, Wilson ist vor allem durch ihre Zeit in der beliebten Sketch-Comedy-Serie «Mad TV» bekannt, in der sie acht Staffeln lang die Hauptrolle spielte. Wilson kommt ebenfalls aus der Sketch-Comedy und ist Synchronsprecher. Knight ist vor allem für seine Rolle als US-Postangestellter Newman in der Sitcom "Seinfeld" bekannt.Als Animationsstudio für die Serie fungiert Titmouse. Gemeinsam mit Dennis werden Forest Willard, Marcus Bromander und Carl Neisser von Innersloth sowie Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Antonio Canobbio und Ben Kalina von Titmouse die Serie produzieren. CBS Eye Animation Productions produziert in Zusammenarbeit mit Innersloth.