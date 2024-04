Western-Serie mit vier neuen Darstellern

US-Fernsehen

Die neue Serie «The Abandos» ist mit Ryan Hurst besetzt.

Die kommende Netflix-Westernserie, in der «Sons of Anarchy»-Star Ryan Hurst mitspielen wird, hat zahlreiche weitere Schauspieler unter Vertrag genommen. Nach Informationen von „Variety“ wurden Ryan Hurst, Michael Greyeyes, Michiel Huisman und Toby Hemingway verpflichtet. Details zu den Charakteren wurden nicht bekannt gegeben. Die Serie markiert ein Wiedersehen für Hurst und Sutter, die zuvor gemeinsam an der FX-Hitserie «Sons of Anarchy» gearbeitet haben. Sutter schuf die Serie, in der Hurst in den ersten fünf Staffeln die Rolle des Opie spielte.Es wurde bereits bekannt gegeben, dass Lena Heady, Gillian Anderson, Nick Robinson, Diana Silvers, Lucas Till, Lamar Johnson, Aisling Franciosi und Natalia del Riego in «The Abandons» mitspielen werden. Weitere Darsteller sind Brían F. O'Byrne, Clayton Cardenas, Elle-Maija Tailfeathers, Haig Sutherland, Jack Doolan, Jonathan Koensgen, Katelyn Wells, Marc Menchaca, Michael Ornstein, Patton Oswalt und Sarah White.Darum geht es in der Serie: Während im Oregon der 1850er Jahre eine Gruppe verschiedener Ausreißer-Familien ihrem offensichtlichen Schicksal nachgeht, versucht eine korrupte Macht, die nach Reichtum und Macht giert, sie von ihrem Land zu vertreiben. Diese verlassenen Seelen, die am Rande der Gesellschaft leben, schließen sich zu einer Familie zusammen und wehren sich. Gerechtigkeit' über die Grenzen des Gesetzes hinaus.