«Lost in Fuseta» verbessert sich deutlich

Quotennews

Der Krimi aus Portugal kann nun mit den anderen Städte-Mordreihen mithalten.

Im September 2022 strahlte Das Erste den Zweiteileraus. Mit 4,33 sowie 3,71 Millionen Zuschauern reichte der Zweiteiler nicht mal ansatzweise an die Donnerstags- und Sonntagskrimis heran. Der Auftakt der Reihe „Spur der Schatten“, erneut mit Jan Krauter als Leander Lost, startete aber erfolgreicher in die neue Doppelfolge. Am Donnerstag schalteten um 20.15 Uhr 5,95 Millionen Menschen ein, aber nur 0,25 Millionen waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Sender verbuchte sagenhafte 23,5 Prozent bei allen sowie schlechte 5,1 Prozent bei den jungen Menschen.Das WDR-Magazinbeschäftigte sich unter anderem mit deutschen Firmen, die noch immer in Russland arbeiten. Die Sendung mit Georg Restle bescherte dem Ersten 2,62 Millionen Zuschauer und fuhr 11,5 Prozent Marktanteil ein. Bei den jungen Menschen standen 0,25 Millionen auf der Uhr, die lediglich 4,8 Prozent Marktanteil brachten. Diewaren für 2,11 Millionen Zuschauer interessant, die halbstündige Sendung fuhr 11,4 Prozent bei allen sowie 8,2 Prozent beim jungen Publikum ein.Mitwar Das Erste am späten Donnerstagabend wieder stark. Das Satire-Magazin mit Christian Ehring lockte 1,64 Millionen Zuschauer an, die NDR-Produktion sorgte für einen Marktanteil von 12,1 Prozent. 0,34 Millionen junge Menschen standen für 10,9 Prozent. Schließlich sendeten um 23.35 Uhr noch Olaf Schubert, Torsten Sträter und Johann König in, das 0,91 Millionen sehen wollten. Der Marktanteil der MDR-Produktion belief sich auf maue 9,5 Prozent. Beim jungen Publikum waren 0,22 Millionen dabei, der Marktanteil lag bei 10,0 Prozent.