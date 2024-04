«The Floor» endet mit Bestwert

Quotennews

Jedoch war das Nachmittagsprogramm wieder enttäuschend. Die «Urlaubs-Docs» holten nur 1,3 Prozent Marktanteil.

Der Fernsehsender Sat.1 programmierte um 16.00 Uhr eine neue Folge von. Die Doku-Soap im VOX-Style schnappte sich allerdings nur 0,23 Millionen Zuschauer, verbuchte 0,05 Millionen bei den Werberelevanten und fuhr somit 3,5 Prozent in der Zielgruppe ein. Bei der ersten-Folge hatte die Münchener Fernsehstation dann 0,02 Millionen junge Zuschauer und 1,3 Prozent Marktanteil, bei den ab 3-Jährigen wurden 0,13 Millionen gemessen.Die Mischung ausundbrachte im Durchschnitt 0,22 Millionen Zuschauer, die Fernsehsendungen sorgten für einen Mittelwert von 2,5 Prozent in der Zielgruppe. Weiterhin ein Problemkind ist. Die Geschichten der Rettungssanitäter lockten 0,43 Millionen Zuschauer an, der Marktanteil bei den Umworbenen wurden auf 4,6 Prozent beziffert. 0,11 Millionen Werberelevante schalteten ein.„Beklau niemals den Teufel“ hieß die neueste Geschichte von, die 0,54 Millionen Zuschauer und 2,7 Prozent Marktanteil hatte. In der Zielgruppe schnappte man sich 0,12 Millionen und 3,7 Prozent. Die Sat.1-Nachrichten sahen 0,61 Millionen,verbuchte 4,9 Prozent in der Zielgruppe. Nach sechs Wochen endetein Sat.1 , zum Finale sahen 1,41 Millionen Menschen ab drei Jahren zu. Matthias Opdenhövel konnte sich über 5,7 Prozent Marktanteil freuen. Die Produktion, die aus den Niederlanden stammt, erreichte 0,48 Millionen 14- bis 49-Jährige und 9,6 Prozent Marktanteil. Mit der Wiederholung der Spielshowwaren im Anschluss noch 5,4 Prozent drin.