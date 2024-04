HGTV startet «Zillow Gone Wild»

US-Fernsehen

Gastgeber Jack McBrayer lädt die Zuschauer ein, ihn auf Touren durch außergewöhnlich verrückte, abgedrehte und wilde Immobilien zu begleiten.

Inspiriert von dem äußerst beliebten Instagram-Account, der fast zwei Millionen Follower hat, die ausgefallene, einzigartige Häuser lieben, wird HGTV seine neueste Immobilienserieam Freitag, 3. Mai, um 22:30 Uhr ausstrahlen. Moderator Jack McBrayer, der Schauspieler und Komiker, der vor allem für seine Emmy-nominierte Rolle in «30 Rock» bekannt ist, lädt die Zuschauer ein, ihn auf Touren zu außergewöhnlich verrückten, abgefahrenen und wilden Immobilien zu begleiten, die Verkäufer täglich auf den Markt bringen."Jeder liebt es, endlos zu scrollen und sich all die schönen Häuser anzusehen, die online zum Verkauf stehen", so Jack. "Aber ich bin auf einer Mission, um die Geschichte hinter Amerikas seltsamsten und außergewöhnlichsten Häusern herauszufinden. Ich möchte die Besitzer kennenlernen und vor allem mit eigenen Augen sehen, was sich darin befindet."Während der gesamten Staffel wird «Zillow Gone Wild» die Charaktere vorstellen, die nicht-traditionelle Häuser mit ihrem unverwechselbaren Dekor und ihrer fantasievollen Architektur umarmt haben, und die erfinderischen Wege aufzeigen, wie man eine besondere Immobilie vermarktet. Die Serie wird in neun wöchentlichen Episoden die einzigartige Geschichte jedes Hauses sowie die faszinierenden Hintergrundgeschichten der Käufer und Verkäufer beleuchten. Jedes Haus wird nach Attributen wie Kreativität, Engagement für das Thema und den besonderen Qualitäten des Hauses bewertet. Am Ende wird HGTV im Staffelfinale verkünden, welches Haus das "wildeste" von allen ist.