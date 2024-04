Greg Gutfeld bleibt bei Fox News

US-Fernsehen

Der Moderator wird weiterhin die sehr erfolgreiche Show «The Five» moderieren.

Nach Informationen von „Variety“ haben Fox News und Greg Gutfeld ihren Arbeitsvertrag verlängert. Gutfeld ist unter anderem Co-Moderator der Sendung «The Five», die täglich mehrere Millionen Zuschauer erreicht. Außerdem hat er mit «Gutfeld!» seine eigene 22.00 Uhr-Show. Für Fox News ist die Verpflichtung von Gutfeld eher ungewöhnlich, da er nicht in das typische Schema der anderen bekannten Moderatoren passt."Greg ist ein echtes Original, dessen Markenzeichen - seine politischen und kulturellen Kommentare, sein Humor und sein begnadeter Schreibstil - seit mehr als 17 Jahren eine tiefe Verbindung zu unserem Publikum aufgebaut haben", sagte Suzanne Scott, CEO von Fox News Media, in einer Erklärung. Mit dem Start von «Gutfeld!» vor drei Jahren hat er den Status quo durchbrochen und ist zum meistgesehenen Moderator des Genres geworden, mit mehr Zuschauern als jede andere Late-Night-Show im Fernsehen. Wir sind stolz darauf, Greg, seine unvergleichlichen Analysen und die Late-Night-Show mit den höchsten Einschaltquoten noch viele Jahre lang bei uns zu haben."Seit ich 2007 zu Fox News kam, habe ich die Freiheit, ganz ich selbst zu sein und unserem Publikum eine einzigartige Erfahrung zu bieten", sagte Gutfeld in einer Stellungnahme. "Es gibt nicht viele Plattformen, die diese Art von kreativer Unabhängigkeit ermöglichen, und ich bin stolz darauf, Teil von Suzannes Team zu sein."