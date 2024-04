Kabel Eins enthüllt wieder die Geheimnisse der 80er

TV-News

Nach den 90er Jahren wiederholt Kabel Eins «Die größten Geheimnisse der 80er», die im vergangenen Herbst erstmals ausgestrahlt wurden.

Nachdem zu Beginn des Jahres die beiden Kabel-Eins-Markenundim Programm am Sonntagabend gesetzt waren, begibt sich der Privatsender der ProSiebenSat.1-Gruppe nach dem Osterwochenende auf eine Zeitreise. Am 7. und 14. April startet man den zweiten Ableger der Rankingshow «Die größten Geheimnisse Deutschlands» und lüftet(Quotenmeter berichtete).Eine Woche später geht es ein Jahrzehnt weiter in die Vergangenheit. Dann wiederholt der Unterföhringer Sender. Der erste Spin-off debütierte im vergangenen Spätherbst mit durchwachsenen Einschaltquoten in der Zielgruppe. Folge eins generierte gute 5,2 Prozent, im Dezember erreichte man nur noch 3,6 Prozent der 14- bis 49-Jährigen.Während sich die 90er-Sendungen um den Spitznamen der Spice Girls, den Erfolg von eBay und das erste Handyfoto der Welt drehen, beschäftigen sich verschiedene Prominente mit den Geheimnissen um Michael Jacksons Tanzkünste, einem durch ein Missgeschick ausgelösten Modetrend und einem Rekord der außerirdischen Kultfigur "E.T." In der ersten Folge sprechen unter anderem Sänger Sasha mit seiner Ehefrau Julia, Fußballweltmeister Pierre Littbarski und Sohn Joel, sowie die Moderatoren Ingolf Lück und Peter Illmann über den Videospiel-Charakter Super Mario, den Zauberwürfel und eine Erfindung für den Straßenverkehr.