ProSieben zeigt zweite «How I Met Your Father»-Staffel

TV-News

In der neuen Staffel hat Barney-Stinson-Darsteller Neil Patrick Harris einen Gastauftritt.

Inzwischen hat sich der Disney-Konzern festgelegt:wird nach zwei Staffeln und insgesamt 30 Episoden nicht fortgesetzt. Die finalen Folgen des «How I Met You Mother»-Spin-offs erschienen im Juli des vergangenen Jahres bei Disney+ ProSieben hatte sich die Free-TV-Rechte an der Serie gesichert, zeigte bislang aber nur die erste Staffel, zuletzt als Wiederholungen am späten Montagabend. Nach dem Ende von «Based on a True Story» feiert nun auch die zweite Staffel von «How I Met Your Father» ihre Free-TV-Ausstrahlung.Los geht es am 22. April ab 21:05 Uhr mit zwei Folgen. Diese laufen im Anschluss an, von dem ebenfalls zwei Episoden ab 20:15 Uhr gesendet werden – zunächst die zweite Erstausstrahlung aus der siebten Staffel und danach eine Wiederholung der sechsten Staffel. Eine Woche zuvor präsentiert ProSieben gleich vier Ausgaben des jungen Nerds. Um 20:15 Uhr debütiert zunächst die siebte Staffel mit der Folge „Ein Slip im Baum und ein Herz in Heidelberg“, im Anschluss laufen die ersten drei Folgen der sechsten Staffel.Damit erhält «How I Met Your Father» einen neuen Sendeplatz, nachdem die erste Runde im vergangenen Jahr bereits um 20:15 Uhr on air ging. Mit dem vermeintlich besseren Vorlauf könnte es zu einer Steigerung der Quoten kommen. Im Februar und März 2023 sahen im Schnitt 0,51 Millionen Menschen zu und verhalfen ProSieben zu 1,8 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 0,39 Millionen ermittelt, sodass man schwache 6,1 Prozent Marktanteil holte.In der Auftaktfolge der zweiten Staffel haben nicht nur Sophie (Hillary Duff) und Jesse (Chris Lowell) haben Schluss gemacht, auch Valentina (Francia Raisa) und Charlie (Tom Ainsley) gehen von nun an getrennte Wege. Als bei Sophies Ausstellungseröffnung urplötzlich Ian auf der Bildfläche erscheint, ist sie wie vom Blitz getroffen. Sid (Suraj Sharma) und Hannah (Ashley Reyes) feiern ihre Hochzeit ganz spontan in Sids Bar, wo Ian (Daniel Augustin), Jesse und Drew (Josh Peck) aufeinandertreffen, was Sophie immens stresst. Indessen überlegt Jesse, Meredith (Leighton Meester) auf ihrer geplanten Tournee zu begleiten. Einen Gastauftritt hat auch der aus der Originalserie bekannte Neil Patrick Harris, der neun Staffeln lang Barney Stinson verkörperte.