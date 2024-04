Rundschau

Aber enttäuschende Serien aus Deutschland. Dazu noch die Demontage einer Kinder-Dokumentation, die nicht gelingt.

«Parish» (seit 31. März bei AMC+)

«Crooks» (seit 4. April bei Netflix)

«Crime Scene Berlin» (seit 3. April bei Netflix)

«Quiet on Set – The Dark Side of Kids TV» (ab 26. April bei discovery+)

«Ripley» (seit 4. April bei Netflix)

Nach dem brutalen Mord an seinem Sohn findet sich Gray Parish in einem Adrenalinrausch in der kriminellen Unterwelt wieder. Da es kein Entkommen gibt, könnte der falsche Weg sein einziger Ausweg sein.Eine Münze bringt rivalisierende Gangs in ganz Europa gegeneinander auf, sodass sich ein Safeknacker im Ruhestand mit einem Gauner zu einem letzten Coup zusammentun muss.2012 erschütterte eine grausame Mordserie die Partyszene von Berlin. Der Mörder trieb weiter unerkannt sein Unwesen … bis eines seiner Opfer überlebte.Der Dokumentation beleuchtet die toxische Kultur hinter einigen der bekanntesten Kindersendungen der späten 90er- und frühen 2000er-Jahre. Der Film lüftet den Vorhang vor einem Imperium, das von seinem Schöpfer Dan Schneider aufgebaut wurde und das die Populärkultur unangefochten beherrschte. In vier Teilen enthüllt die Doku-Serie ein verräterisches Umfeld, das von Missbrauchsvorwürfen, Sexismus und Rassismus geprägt ist.Als der Gauner Tom Ripley im New York der 1960er den Sohn eines reichen Mannes zur Rückkehr aus Italien bewegen soll, beginnt für ihn ein Leben voller Täuschung, Betrug und Mord.