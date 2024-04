«Genial witizg» schlägt Ende April bei RTLZWEI auf

TV-News

Die unter dem Titel «Richtig witzig» bekannte Sat.1-Sendung wird von RTLZWEI neu aufgelegt. Hugo Egon Balder moderiert vier Ausgaben.

Bereits im vergangenen Sommer hatte RTLZWEI neben der Verlängerung von «Genial daneben» auch die Neuauflage der einstigen Sat.1-Show «Richtig witzig!» unter dem Titelbekannt gegeben. Die angekündigten vier Folgen, die von Hugo Egon Balder präsentiert werden, haben nun einen Sendetermin erhalten und reihen sich in den neu geschaffenen Show-Donnerstag des Grünwalder Senders ein.«Genial witzig» startet am 25. April um 21:15 Uhr und sind im Anschluss 30 Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar. Balder begrüßt in der ersten Sendung Janine Kunze, Ingo Appelt, Guido Cantz und Markus Krebs, die in dem Battle gegeneinander antreten. Mit von der Partie ist auch ein überlebensgroßer Frosch namens Horst, der verschiedene Witze-Kategorien wie „Liebe & Sex“, „Unsere Lieblinge auf vier Pfoten“ und „Beim Arzt“ aus einem Planschbecken sammelt. Derjenige mit den lustigsten Witzen erhält als Trophäe für den Tagessieg einen Porzellanfrosch, „dem hübschesten Frosch unter Gottes Sonne“, wie RTLZWEI angibt.In den weiteren Episoden sind unter anderem die Komiker Bernd Stelter, Mirja Boes, Matze Knop, Ilka Bessin und Oliver Pocher zu sehen. «Genial witzig» ist eine Produktion von Constantin Entertainment.