«CMT Music Awards»; Dasha und Jason Aldean kommen

US-Fernsehen

Zu den bereits angekündigten Künstlern gehören Bailey Zimmerman, Cody Johnson, Jelly Roll, Keith Urban und Kelsea Ballerini.

CMT hat Dasha und Jason Aldean in das Staraufgebot deraufgenommen, die von Kelsea Ballerini moderiert werden und am Sonntag, den 7. April aus dem Moody Center in Austin, Texas auf dem CBS Television Network ausgestrahlt werden.Die aufstrebende Singer-Songwriterin und Neuzugang Dascha bei Warner Records wird ihr Debüt bei der Preisverleihung mit ihrem Durchbruchshit "Austin" geben - eine passende Hommage an die Stadt, in der die Show stattfindet. Der Song, mit dem sie ihr Debüt in den Billboard Hot 100 Charts feierte, hat mit einem TikTok Line Dance ein Phänomen ausgelöst - bis heute wurden mehr als 600.000 einzigartige Videos erstellt.Der 31-fache Nominierte und vierfache CMT-Gewinner Jason Aldean wird mit "Let Your Boys Be Country" seinen neunten Auftritt auf der CMT-Bühne absolvieren. Im Jahr 2022 trat er zusammen mit Bryan Adams mit "Heaven" auf und gewann mit Carrie Underwood den Preis für das Video des Jahres.Darüber hinaus sind einige der größten Namen aus der Musik-, Fernseh- und Unterhaltungsbranche unter den Moderatoren zu finden, darunter: Amber Riley, Billy Bob Thornton («Landman»), Carly Pearce, Cody Alan, Cody Johnson, Emily Osment («Young Sheldon»), Emma Roberts, Gayle King («CBS Mornings»), James Van Der Beek, Jane Seymour, Jelly Roll, Max Theriot («Fire Country»), Megan Moroney, Melissa Etheridge, Mickey Guyton, Minnie Driver, Montana Jordan («Young Sheldon»), Parmalee und Paul Walter Hauser.