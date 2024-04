ntv setzt auf drei neue Dokumentationen

TV-News

«Deine Welt – Meine Welt» wurde bereits vor einigen Wochen bei RTL+ hinzugefügt.

Der Nachrichtensender ntv füllt sein Programm mit neuen Dokumentationen. Am Montag, den 29. April 2024, läuft die RTL+-Sendungum 22.05 Uhr als Free-TV-Premiere. Vorerst sind zwei Episoden eingetragen. Der Coburger Convent ist das größte Studentenverbindungstreffen Deutschlands. Rund 3000 Mitglieder kommen zusammen, um zwischen Fackelzug und Bierglas ihre ganz eigene Kultur zu leben. In Deutschland genießen Verbindungen einen zweifelhaften Ruf. Doch was ist an Vorurteilen eigentlich dran, wie rechts sind sie wirklich? Ein Wochenende begleitet Reporter Lutz-Philipp Harbaum die Menschen und wirft einen Blick hinter die Kulissen.Am Mittwoch, den 1. Mai 2024, läuft bereits um 18.35 Uhr die Deutschlandpremiere von. Fabricia Karutz hat den 20-minütigen Film produziert. Die Technik hat das Potenzial, unseren Alltag in vielen Bereichen zu revolutionieren. Doch KI birgt auch Gefahren. Die News-Reportage zeigt, wie KI bereits heute unser Leben verändert – und welche Herausforderungen wir in Zukunft meistern müssen.Am Freitagabend setzt man um 23.30 Uhr auf. Im Schatten der Pyramiden macht sich ein Eliteteam von Archäologen an eine außergewöhnliche Ausgrabung. Könnte diese geheime Stätte verblüffende neue Erkenntnisse über die großen Pharaonen liefern, die diese majestätischen Monumente erbaut haben? Und könnte die Entdeckung eines Steins, der den Namen des Pharaos Khafre trägt, endlich eines der größten Rätsel der Archäologie lösen: Was geschah mit den Leichen der Pyramidenpharaonen?