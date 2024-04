Primetime-Check

Wie kam die Partie zwischen Österreich und Deutschland bei der Frauen EM-Qualifikation beim Publikum an? Und wie schlug sich «Let’s Dance» nach der Osterpause?



An diesem Freitagabend startete das Erste mit der EM-Qualifikation der Frauen in die Primetime und bewegte bereits mit dem Vorbericht 2,50 Millionen Fernsehende zum Einschalten. Ein passabler Marktanteil von 10,7 Prozent wurde ermittelt. Bei einem Publikum von 0,33 Millionen Menschen landete das Format in der jüngeren Zuschauergruppe bei soliden 7,2 Prozent. Mit dem Anpfiff der Partie zwischen Österreich und Deutschland vergrößerte sich das Publikum auf 3,22 Millionen Interessenten, was in einer guten Quote von 13,1 Prozent resultierte. Von der jüngeren Zuschauerschaft verfolgten 0,45 Millionen Zuschauer beziehungsweise hohe 9,2 Prozent das Spiel. Das ZDF punktete mit der Krimiseriedeutlich besser und lockte 5,95 Millionen Zuschauer, was starke 23,9 Prozent Marktanteil bedeutete. Bei den 0,42 Millionen 14- bis 49-Jährigen schlug sich das Programm mit starken 9,3 Prozent ebenfalls gut. Im Anschluss warmit 4,60 Millionen Zuschauern und hohen 18,4 Prozent weiterhin erfolgreich, während der Sender bei der den 0,42 Millionen Jüngeren eine solide Sehbeteiligung von 7,0 Prozent einfuhr.Die Tanzshoweröffnete den Abend bei RTL und schnitt mit 3,42 Millionen Fernsehzuschauern beziehungswiese 0,90 Millionen Werberelevanten sehr gut ab. Es kamen herausragende 15,1 sowie 19,7 Prozent Marktanteil zustande.überzeugte in Sat.1 1,30 Millionen Interessenten und erzielte somit gute 5,4 Prozent. Bei den 0,39 Millionen Jüngeren kamen hohe 8,2 Prozent Marktanteil zustande.ProSieben überzeugte an diesem Abend mit dem Thriller1,66 Millionen Zuschauer und ergatterte ausgezeichnete 7,0 Prozent. Bei den 0,53 Millionen Umworbenen war eine hohe Quote von 11,1 Prozent möglich. RTLZWEI hatte an diesem Abend das Militärdramaim Programm. Insgesamt schalteten 0,33 Millionen Fernsehende ein, sodass die Sehbeteiligung bei schwachen 1,3 Prozent lag. Bei den 0,17 Millionen jüngeren Fernsehzuschauern kamen solide 3,5 Prozent Marktanteil zustande.Bei Kabel Eins war die Krimiseriezu sehen. Die Reichweite lag bei 0,35 Millionen Menschen, woraus ernüchternde 1,4 Prozent resultierten. In der Zielgruppe befand sich der Sender bei einem niedrigen Marktanteil von 1,7 Prozent. In der Primetime zeigte VOX . 0,80 Millionen Fernsehende sorgten für mäßige 3,2 Prozent, während die 0,31 Millionen Umworbenen solide 6,4 Prozent Marktanteil erzielten.