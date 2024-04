Primetime-Check

Wie lief es für die Free-TV-Premiere des letzten Bond-Films mit Daniel Craig? Konnte «Chaos Walking», ebenfalls erstmals im frei empfangbaren Fernsehen, mithalten?

Kein Vorbeikommen gab es an diesem Sonntag wieder einmal am, der diesmal aus München kam. 8,66 Millionen Zuschauer schauten, was zu 30,5 Prozent Marktanteil führte. Auch bei den jüngeren Zuschauern unter 50 Jahren hatte man mit 1,35 Millionen 14- bis 49-Jährigen und 21,2 Prozent klar die Nase vor der Konkurrenz.undmarkierten im Anschluss 2,91 und 1,87 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile beliefen sich auf 13,5 und 11,9 Prozent. Bei den Jüngeren waren noch 8,4 und 7,5 Prozent drin.Das ZDF setztefort und sicherte sich mit dem dritten Film3,58 Millionen Zuschauer und 12,6 Prozent. Bei den Jüngeren waren 5,5 Prozent drin. Fürundentschieden sich ab 21:45 Uhr 3,74 und 2,57 Millionen Zuschauer, sodass der Marktanteil auf 15,7 und 16,2 Prozent stieg. Bei den Jüngeren fielen die Werte auf 4,1 und schwache 2,9 Prozent.Im Privatfernsehen lief es für Sat.1 mit der Ausstrahlung vongut. Der Spielfilm sicherte sich 1,17 Millionen Zuschauer und grandiose 11,2 Prozent Markanteil in der Zielgruppe. Die Wiederholung vonkam danach auf 0,51 Millionen Seher und verbesserte den Marktanteil ab 22:35 Uhr auf 11,4 Prozent. Ebenfalls zweistellig punktete RTL mit der Free-TV-Premiere von, den zwar 2,24 Millionen Zuschauer verfolgten, bei den Umworbenen aber hinter dem Bällchensender landete. Es standen solide 10,2 Prozent zu Buche.Auch ProSieben schickte miteine Free-TV-Premiere ins Rennen, die mit 0,94 Millionen Zuschauer und 6,9 Prozent schwach performte.sorgte im Anschluss für 0,52 Millionen Seher und 6,7 Prozent.lockte eine halbe Million Zuschauer zu RTLZWEI, die für 3,1 Prozent Marktanteil beim werberelevanten Publikum gut waren.steigerte die Quote auf 5,4 Prozent. Die Sehbeteiligung belief sich auf 0,37 Millionen Zuschauer.Auf Filme verzichteten derweil Kabel Eins und VOX – mit Erfolg. Die VOX-Kochshowunterhielt 1,17 Millionen Zuschauer und generierte tolle 9,5 Prozent Marktanteil. Fürinteressierten sich 0,67 Millionen Kabel-Eins-Zuschauer, sodass sich der Unterföhringer Sender über gute 6,0 Prozent freuen durfte.war ab 22:19 Uhr für 0,44 Millionen Zuschauer interessant, der Marktanteil kletterte auf fantastische 7,7 Prozent.