Quotennews

«Denn sie wissen nicht, was passiert» mit den stärksten Quoten seit über einem Jahr

Laura Friedrich von 07. April 2024, 08:50 Uhr

Sowohl auf dem Gesamtmarkt als auch in der Zielgruppe schnitt das Format aus Quotensicht so gut ab wie lange nicht. Insgesamt genügte die Reichweite zudem, um an «The Masked Singer» vorbeizuziehen.



Zuletzt gab es am Tag vor Heiligabend eine neue Ausgabe von «Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show». Schon damals lief das Format hier in Konkurrenz zu «The Masked Singer», was nun auch gestern wieder der Fall war. Damals hatte man auf dem Gesamtmarkt sogar eine größere Reichweite eingefahren als



Die letzte Ausgabe hatte 1,90 Millionen Fernsehende zum Einschalten überzeugt und sich so gute 8,9 Prozent Marktanteil gesichert. Auch die 0,53 Millionen Jüngeren waren mit 11,4 Prozent über dem Senderschnitt gelandet. Mit 1,82 Millionen Interessenten war man leicht zurückgefallen, aber auch diesmal schob man sich somit recht deutlich vor «The Masked Singer». Belohnt wurde dies mit einem hohen Marktanteil von 9,7 Prozent, dem stärksten seit mehr als einem Jahr. Die 0,56 Millionen Umworbenen mussten sich hingegen knapp hinter der Konkurrenz von ProSieben einordnen. Allerdings war auch hier mit starken 14,0 Prozent ein tolles Resultat möglich.



Erst ab Mitternacht ging somit die inzwischen sechste Folge der aktuellen Staffel von «Make Love, Fake Love» auf Sendung. Reality-Star Antonia Hemmer machte sich hier weiterhin auf die Suche nach ihrem Traummann. Bei den 0,51 Millionen Zuschauern kam ein solider Marktanteil von 7,2 Prozent zustande. Die 0,22 Millionen Werberelevanten landeten zum ersten Mal überhaupt mit guten 11,8 Prozent Marktanteil über dem Senderschnitt.

Zuletzt gab es am Tag vor Heiligabend eine neue Ausgabe von. Schon damals lief das Format hier in Konkurrenz zu «The Masked Singer», was nun auch gestern wieder der Fall war. Damals hatte man auf dem Gesamtmarkt sogar eine größere Reichweite eingefahren als ProSieben . Die RTL-Show startete nun inzwischen bereits in das siebte Sendejahr und hatte zuletzt die 40 Ausgaben vollgemacht.Die letzte Ausgabe hatte 1,90 Millionen Fernsehende zum Einschalten überzeugt und sich so gute 8,9 Prozent Marktanteil gesichert. Auch die 0,53 Millionen Jüngeren waren mit 11,4 Prozent über dem Senderschnitt gelandet. Mit 1,82 Millionen Interessenten war man leicht zurückgefallen, aber auch diesmal schob man sich somit recht deutlich vor «The Masked Singer». Belohnt wurde dies mit einem hohen Marktanteil von 9,7 Prozent, dem stärksten seit mehr als einem Jahr. Die 0,56 Millionen Umworbenen mussten sich hingegen knapp hinter der Konkurrenz von ProSieben einordnen. Allerdings war auch hier mit starken 14,0 Prozent ein tolles Resultat möglich.Erst ab Mitternacht ging somit die inzwischen sechste Folge der aktuellen Staffel vonauf Sendung. Reality-Star Antonia Hemmer machte sich hier weiterhin auf die Suche nach ihrem Traummann. Bei den 0,51 Millionen Zuschauern kam ein solider Marktanteil von 7,2 Prozent zustande. Die 0,22 Millionen Werberelevanten landeten zum ersten Mal überhaupt mit guten 11,8 Prozent Marktanteil über dem Senderschnitt.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

vorheriger Artikel

nächster Artikel