«Volle Kraft voraus» startet bei VOX mit deutlich Luft nach oben

Quotennews

Vor allem auf dem Gesamtmarkt war man noch relativ weit von einer überzeugenden Quote entfernt. Stattdessen überzeugte ProSieben mit zwei Spielfilmen.



hieß es gestern erstmals bei VOX . Der Sender präsentiert eine neue Dokusoap, bei welcher sechs Paare auf ihrer Reise mit dem luxuriösen Kreuzfahrtschiff „MS Artania“. Doch neben den persönlichen Geschichten der Passagiere steht auch der Alltag der vielen Angestellten unter Deck, auf der Showbühne, in der Küche und auf der Brücke bei den verschiedensten Herausforderungen im Fokus. Zum Auftakt entschieden sich 0,80 Millionen Fernsehende für das Programm, was zu mäßigen 3,2 Prozent Marktanteil führte. Bei den 0,31 Millionen Jüngeren erreichte der Sender zumindest eine solide Quote von 6,4 Prozent.ProSieben war am gestrigen Abend mit dem Thrillerkaum zu stoppen und schob sich mit 1,66 Millionen Zuschauer sogar vor «The Voice Kids». Dies wurde mit einem ausgezeichneten Marktanteil von 7,0 Prozent belohnt. Die 0,53 Millionen Umworbenen freuten sich über starke 11,1 Prozent. Mit dem Dramakamen bei 0,75 Millionen Interessenten noch immer herausragende 6,7 Prozent Marktanteil zustande. Die 0,23 Millionen Werberelevanten lagen mit einer Quote von 8,4 Prozent noch knapp über dem Senderschnitt.RTLZWEI hatte zur Primetime auf das Militärdramagesetzt, aber nur 0,33 Millionen Neugierige zum Einschalten überzeugt. Dies spiegelte sich in einem ernüchternden Resultat von 1,3 Prozent wider. Die 0,17 Millionen 14- bis 49-Jährigen landeten bei passablen 3,5 Prozent Marktanteil. Es folgte der Actionfilmvor 0,26 Millionen Zusehenden, was zu annehmbaren 2,1 Prozent Marktanteil führte. Die 0,11 Millionen Jüngeren hatten sich zudem auf solide 3,8 Prozent gesteigert.