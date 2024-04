Peter Claffey und Dexter Sol Ansell in «Game of Thrones»-Vorgeschichte

US-Fernsehen

Der Fernsehsender Home Box Office (HBO) arbeitet inzwischen an seinem zweiten Prequel.

Der Pay-TV-Sender HBO hatte für seine Erfolgsserie «Game of Thrones» mehrere Spin-offs geplant. Aus «The Long Night» wurde nichts, die zweite Staffel von «House of the Dragon» startet am 16. Juni 2024. Nun haben die Produzenten die Hauptrollen für "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" besetzt. Peter Claffey und Dexter Sol Ansell werden die Hauptdarsteller der Serie sein. Claffey wird die Rolle des Dunk und Ansell die Rolle des Egg spielen.Ein Jahrhundert vor den Ereignissen in «Game of Thrones» wanderten zwei ungleiche Helden durch Westeros... ein junger, naiver, aber mutiger Ritter, Ser Duncan der Lange (Claffey), und sein kleiner Knappe Egg (Ansell). In einer Zeit, in der die Targaryens noch immer auf dem Eisernen Thron sitzen und die Erinnerung an den letzten Drachen noch nicht verblasst ist, warten große Schicksale, mächtige Feinde und gefährliche Heldentaten auf diese ungleichen und unvergleichlichen Freunde.Autoren und ausführende Produzenten sind George R.R. Martin und Ira Parker. Weitere Produzenten sind Ryan Condal, Vince Gerardis, Owen Harris und Sarah Bradshaw. Wann das Prequel im Fernsehen ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt.