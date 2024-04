Maischberger checkt das Grundgesetz

TV-News

Die Dokumentation wird Mitte Mai im Ersten ausgestrahlt. Am späten Abend schaut sich auch «ARD History» das Thema an.

In diesem Mai feiert das Grundgesetz seinen 75. Geburtstag. Bereits am Montag, den 13. Mai 2024, wird der Dokumentarfilmaus «ARD Story» von Nina Bauer ausgestrahlt. Moderatorin Sandra Maischberger und ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam checken das deutsche Grundgesetz. Meinungen frei zu äußern, queer zu lieben, eine Pandemie zu überstehen – wo hilft das Grundgesetz, wo ist noch Luft nach oben?Sind im Alltag der Deutschen wirklich alle Menschen vor dem Gesetz gleich? Waren die Grundrechte in der Covid-Pandemie zu stark eingeschränkt? Schützt das Grundgesetz die Bürger vor einem Rückfall in dunkelste Zeiten? Die Doku sammelt Geschichten, liefert Background und zieht ein Fazit. Als Prominente sind Schauspieler Jan Josef Liefers und die Politiker Joachim Gauck und Gerhart Baum dabei.Nach «Der Star-Anwalt: Christian Schertz und die Medien» läuft um 23.50 Uhr die Dokumentation. Als am 23. Mai 1949 das Grundgesetz in Bonn verabschiedet wird, ist in Bremen große Wäsche. Und in Petriroda wird am 7. Oktober 1949, dem Tag der Gründung der DDR, aus Strohsäcken eine Matratze gemacht. Mit Momentaufnahmen des Jahres 1949 aus dem Leben zweier Familien begleitet die Dokumentation Maria Bastille und Jördis Krey bei ihrer persönlichen Spurensuche, wie es ihren Familien 1949 ergangen ist – einem Jahr, das für die Deutschen die wichtigste Zäsur für viele Jahrzehnte sein wird: die Teilung in zwei deutsche Staaten vor 75 Jahren.