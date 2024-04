«Futurama» kehrt am 29. Juli zurück

US-Fernsehen

Auch die Serien «Hit Monkey» und «Solar Opposites» kehren im Sommer zurück.

Der Streamingdienst Hulu hat seine Animationsserien angekündigt. Den Anfang macht die zweite Staffel von, deren zehn Episoden am 15. Juli 2024 veröffentlicht werden. Leslie Jones, Ally Maki, Olivia Munn, Fred Tatasciore und Jason Sudeikis sind in der Serie zu sehen, die von Josh Gordon und Will Speck geschrieben wurde. Hinter dem Format steht 20th Television Animation.Die Zeichentrickseriewird am 29. Juli 2024 nicht nur auf Hulu, sondern auch auf Disney+ fortgesetzt. Zwölf neue Episoden werden ausgestrahlt. Während sie die Sonne umkreist, erlebt unsere manchmal heldenhafte Crew verrückte Abenteuer, in denen es um Spiele auf Leben und Tod auf einer Geburtstagsparty, die Geheimnisse von Benders Roboterdorf, KI-Freunde (und Feinde), unmöglich süße Sitzsäcke und die wahre, fünf Millionen Jahre alte Geschichte hinter der bewusstseinsverändernden Substanz namens Kaffee geht. Und natürlich das nächste Kapitel in der schicksalhaften Romanze von Fry und Leela.Die fünfte Staffel vonumfasst zwölf Episoden und wird am 12. August 2024 ausgestrahlt. Die außerirdischen Missionspartner Terry und Korvo sind inzwischen verheiratet, und das gesamte Team vonkonzentriert sich nun auf die Werte der Familie. Produziert wird die Serie von Mike McMahan und Josh Bycel.