«Tyler Perry's Beauty in Black» enthüllt Besetzung

Netflix hat die Besetzung vonbekannt gegeben, einer brandneuen Serie, die bald auf Netflix zu sehen sein wird. Die Serie stammt aus einer zuvor angekündigten kreativen Partnerschaft mit Netflix, bei der Perry im Rahmen eines mehrjährigen First-Look-Deals Spielfilme und Serien schreiben, inszenieren und produzieren wird. Das 16-teilige, einstündige Drama wurde von Perry geschrieben, inszeniert und produziert.«Tyler Perry's Beauty in Black» erzählt von zwei Frauen, die sehr unterschiedliche Leben führen. Während Kimmie darum kämpft, sich nachdem ihre Mutter sie rausgeworfen hat, über Wasser zu halten, führt Mallory ein erfolgreiches Geschäft, und dennoch werden ihre Leben auf unerwartete Weise miteinander verflochten.Zur Besetzung gehören Taylor Polidore Williams («Snowfall») als Kimmie, Amber Reign Smith («Outlaw Posse») als Rain, Crystle Stewart («Acrimony») als Mallory, Ricco Ross («Aliens») als Horace, Debbi Morgan («Power») als Olivia, Richard Lawson («Black Hamptons») als Norman, Steven G. Norfleet («Anne Rice's Interview with the Vampire») als Charles, Julian Horton («National Champions») als Roy, Terrell Carter («Empire») als Varney, Shannon Wallace («Diarra from Detroit») als Calvin, Bryan Tanaka («Entourage») als Officer Alex, Joy Rovaris («Saint Clare») als Gillian, Xavier Smalls als Angel, Charles Malik Whitfield («The Temptations») als Jules, Tamera "Tee" Kissen («House Party») als Body, Ursula O. Robinson («Hightown») als Delinda, Ashley Versher («Law and Order») als Lena, und George Middlebrook («The Final Play») als Officer Trackson. Angi Bones und Tony Strickland werden ebenfalls für Tyler Perry Studios produzieren.