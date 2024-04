Aurel Mertz: Ich denke die Lösung ist Humor

Interview

Ab Donnerstag gibt es sechs Mal die neue Show «Neo Tropic Tonight» im ZDF. Mertz spricht bei Quotenmeter auch über seine Arbeit von «deep und deutlich».

Was den Sendeplatz angeht auf jeden Fall. Jan ist mittlerweile eine absolute Late-Night-Legende mit eigenen Stil und eigenen Stil habe ich auch. Na klar haben wir Elemente die es auch in anderen Late-Night-Shows schon gab, aber ZDFneo hat mir wirklich die Möglichkeit gegeben das Genre zu meinem zu machen. Unser Fokus liegt bei diesem Projekt wirklich auf dem Entertainment. Ich denke das Publikum hat sich Eskapismus verdient und den bekommen sie trotz aller gesellschaftlicher Relevanz serviert.Das wird eine wilde Mischung. Na klar sprechen wir über Themen die so groß sind, dass wir uns ihnen nicht entziehen können, aber die ein oder andere absurde Bullshit Nachricht wird sich schon einschleichen. Man muss die groteske Nachrichtenrealität die wir uns als Menschheit geschaffen haben ja schon auch mal würdigen.Ich denke die Lösung ist Humor. Ich möchte früh in der Sendung klarstellen, dass auch ich nur ein Comedian bin dessen Meinung nicht mehr oder weniger Wert ist als die von anderen Menschen. Ich nehme mich nicht besonders ernst. Am Ende sind wir doch alle mit dem Weltgeschehen überfordert. Mit dieser Erkenntnis lässt sich möglicherweise gemeinsam lachen.Ich wüsste nicht was am Traumschiff oder anderen großen ÖRR-Produktionen grün ist. Ich denke es wäre schön wenn wir uns als Gesellschaft grundsätzlich auf Gleichberechtigung und gegen Menschen und auch Tier-feindlichkeit einigen könnten, wenn dieser Unterton in meiner Sendung mitschwingt, wäre ich zufrieden.Ne kommt immer schon 20.00 Uhr in der Mediathek und am selben Tag 23 Uhr im ZDFneo . Also Mediathek First.Das müssen sie leider den SWR fragen.Wir haben dieser Idee mit sehr viel Liebe einen einzigartigen Rahmen gegeben. Es ist natürlich unglücklich, wenn ein großer Sender sich direkt danach entscheidet eine internationale Lizenz zu ziehen und das Format XXL umzusetzt, aber ich wünsche den Kolleginnen alles Gute und freue mich über jeden Arbeitsplatz den die Produktion geschaffen hat und wenn wir sie dazu inspiriert haben, auch ok.Die Kolleginnen aus der Redaktion machen wirklich eine großartige Recherche. Sie ist wirklich unfassbar umfangreich und es macht Spaß in den Interviews aus so vielen Informationen schöpfen zu können.Vielen Dank! Bei «Deep und Deutlich geht es uns darum der Zielgruppe besondere Geschichten nahe zu bringen von denen wir denken, dass sie auch fürs Publikum relevant sein könnten. Ich glaube es bringt bei vielen Themen einfach nichts mehr diese von dritten nacherzählen zu lassen, gerade wenn sie so emotional sind wie häufig bei «Deep und Deutlich». Da hat es, wie ich finde, einen Mehrwert diese Geschichten aus dem Mund der Person zu hören, die das alles erlebt hat.Auch ich kann da nur mutmaßen. Oftmals fehlt den Sendern möglicherweise der Mut und die Konsequenz. Ein Format braucht im regulären Programm schlichtweg mehr als eine Staffel um sich durchzusetzen. Dass den Sendern dieser Mut oft fehlt ist wirklich die deprimierendste Realität junger Fernsehmacher.