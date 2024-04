«Steel Buddies» wechseln zu Kabel Eins

TV-News

Die erfolgreiche DMAX-Eigenproduktion kehrt ihrer Senderheimat ab Herbst den Rücken. Michael Manousakis und seine Crew werden bei Kabel Eins aufschlagen.

Ende Februar kam die Ankündigung einer neuen-Staffel bei DMAX wenig überraschend, gehört die Eigenproduktion doch zu den erfolgreichsten des Warner-Bros.-Discovery-Senders. Umso überraschender war deshalb die Bestätigung von WBD-Programmchefin Marion Rathmann, dass es sich dabei um die letzte Staffel handeln würde. Nun ist klar, dass dies nicht das TV-Ende von Michael Manousakis und seiner Crew sein wird.Die «Steel Buddies» heuern stattdessen ab Herbst bei Kabel Eins an, wie der Unterföhringer Privatsender am Donnerstag bestätigte. Die Sendung, die im Kern unverändert bleiben soll und weiterhin von spin tv produziert wird, hört dann auf den Titel. „Ein Top-Deal. Wir sind ab jetzt bei Kabel Eins. Wir geben wieder richtig Gas. Das wird richtig geil“, lässt sich Michael Manousakis in einer Mitteilung seines neuen Senders zitieren.Kabel-Eins-Chef Felix von Mengden erklärt: „Michael Manousakis und sein Team haben sich zu einer sehr starken TV-Marke entwickelt. Sie begeistern die Zuschauer seit Jahren und haben ein unglaubliches Fan-Potenzial. Dass Michael seine Big Deals künftig bei Kabel Eins und Joyn einfädelt, ist eine großartige Nachricht. Herzlich willkommen! Hier seid Ihr richtig.“ In einem Interview mit ‚DWDL‘ verriet von Mengden zusätzlich, dass zunächst fünf zweistündige Folgen geplant seien. Zusätzlich solle der Fokus etwas mehr auf Manousakis‘ internationale Projekte gerichtet werden, „wenn er beispielsweise in Indonesien oder auf Hawaii seine Big Deals abwickelt“, so der Senderchef. Neben Manousakis werden auch seine Crew-Mitglieder Julie, Rosi, „Klotzki“ und Ingo vor der Kamera zu sehen sein.