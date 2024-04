Quotencheck

Auch die 17. Staffel war wieder ein großer Hit für das Fernsehen.

Im Zweite Deutschen Fernsehen stehen Veränderung an: In der 17. Staffel von «Der Berdoktor» stießen die Schauspieler Frédéric Brossier, Beat Marti und Vanessa Velemir Diaz zum Ensemble, gleichzeitig verabschiedeten sich zum Ende der vergangenen Staffel Timon Ballenberger, Henriette Schmidt, Simone Hanselmann und nun auch Andrea Gerhard.5,87 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten im ZDF den Auftakt „Der Blick nach vorne“, der am Donnerstag, den 4. Januar 2024, um 20.15 Uhr gesendet wurde. Der Marktanteil lag bei tollen 20,1 Prozent. Auch beim jungen Publikum machte die Serie mit 0,71 Millionen und 12,6 Prozent eine gute Figur. Das positive Ergebnis riss mit der Episode „Abgründe“ nicht ab, die eine Woche später gesendet wurde. Die Reichweite belief sich auf 5,78 Millionen, das bedeutete einen Marktanteil von 20,3 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden dieses Mal 0,66 Millionen ermittelt, sodass man mit 11,2 Prozent sehr zufrieden sein kam.Mit der dritten Ausgabe, die Ende Januar gesendet wurde, sank das Interesse auf 5,63 Millionen. Zuvor nahm das ZDF die Serie für eine Handball-Übertragung aus dem Programm. Mit 20,8 Prozent Marktanteil machte sich die Pause nicht bemerkbar. 0,61 Millionen Menschen waren dabei, der Marktanteil belief sich auf 10,8 Prozent. Am 1. Februar 2024 wurden 6,03 Millionen Menschen ermittelt, der Marktanteil lag bei 21,7 Prozent. 0,68 Millionen Menschen führten zu 11,9 Prozent.Der Staffelstart von «Germany’s Next Topmodel» machte dem «Bergdoktor» zu schaffen. 5,58 Millionen sahen zu, es wurden nur noch 19,9 Prozent Marktanteil mitgenommen. Beim jungen Publikum erreichte die Fernsehstation mit 0,47 Millionen nur noch 7,4 Prozent. Vielleicht war aber auch die Pause durch eine Karnevalsveranstaltung ein Problem. Dennoch: Ab dem 22. Februar übertraf man die Sechs-Millionen-Marke um 100.000 Zuschauer, der Marktanteil kletterte auf 22,0 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen standen 0,56 Millionen auf der Uhr, das bedeutete neun Prozent.Die vorletzte Episode sammelte 0,59 Millionen 14- bis 49-Jährige, sodass man wieder zehn Prozent Marktanteil holte. Mit der Geschichte „Zerreißprobe“ erreichte das ZDF am 29. Februar 6,11 Millionen und 22,3 Prozent. Das Staffelfinale „Über den Schatten“ erfreute 6,24 Millionen Zuschauer und 22,9 Prozent der Zuschauer. Mit 0,71 Millionen jungen Menschen fuhr man 11,6 Prozent Marktanteil ein. Die 17. Staffel hatte großartige 5,92 Millionen Zuschauer im Schnitt, die für 21,3 Prozent Marktanteil sorgten. 0,62 Millionen junge Menschen waren dabei, das ZDF freute sich sehr über 10,6 Prozent Marktanteil.