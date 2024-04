Netflix zeigt neue Serie von Neil Gaiman

US-Fernsehen

Das Format kommt von Warner Bros. und bringt Edwin Payne und Charloes Rowland auf den Bildschirm.

Netflix hat den Trailer zuveröffentlicht, die Serie wird am Donnerstag, den 25. April, auf dem Streaming-Dienst starten. Die eklektische Zusammenstellung der Charaktere, die auf den beliebten Comics von Neil Gaiman basieren und von den Co-Showrunnern Steve Yockey («The Flight Attendant») und Beth Schwartz («Sweet Tooth») zum Leben erweckt werden, bietet Spaß, Skurrilität, Humor und fantastischen Horror in perfekter, unvollkommener Harmonie.Lernen Sie Edwin Payne (George Rexstrew) und Charles Rowland (Jayden Revri) kennen, "das Gehirn" und "die Muskeln" hinter der Agentur «Dead Boy Detectives». Als Teenager, die Jahrzehnte auseinander geboren wurden und sich erst im Tod wiederfinden, sind Edwin und Charles beste Freunde und Geister... die Rätsel lösen. Sie tun alles, um zusammen zu bleiben, auch wenn sie bösen Hexen, der Hölle und dem Tod selbst entkommen müssen. Mit Hilfe der Hellseherin Crystal (Kassius Nelson) und ihres Freundes Niko (Yuyu Kitamura) sind sie in der Lage, einige der mysteriösesten paranormalen Fälle in der Welt der Sterblichen zu lösen.Als Teil des «Sandman»-Universums von Netflix und basierend auf der beliebten Comicserie von Neil Gaiman wurde «Dead Boy Detectives» für das Fernsehen von Steve Yockey entwickelt, der die erste Episode geschrieben hat und neben Beth Schwartz als Co-Showrunner fungiert. Greg Berlanti, Yockey, Schwartz, Jeremy Carver, Sarah Schechter, Leigh London Redman und Gaiman fungieren als ausführende Produzenten der Serie von Berlanti Productions und Warner Bros. Television.