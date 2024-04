Satz mit X: «Schwiegertochter gesucht» fliegt aus dem Programm

TV-News

Bei RTL dreht sich künftig alles um den Hund, denn die alten «Die Welpen kommen» runden den Vorabend ab.

Dreieinhalb Jahre nach der letzten Staffel von Vera Int-Veen startet RTL mit neuen Folgen von. Seit vier Wochen ist die Sendung der Warner Bros. International Television Productions Deutschland GmbH wieder auf Sendung. Mit Angela Finger-Erben kehrte Anfang 2024 der Trashfaktor zurück.Nachdem das Format mit nur 1,56 Millionen Zuschauern, davon rund 350.000 werberelevante, gestartet war, zog RTL nun den Stecker. Am Ostersonntag wollten nur noch 1,02 Millionen Zuschauer das Format sehen. Noch vor zwölf Jahren erreichte «Schwiegertochter gesucht» am Sonntagabend über vier Millionen Zuschauer. RTL trennt sich von der Sendung und strahlt die restlichen Folgen beim Streamingdienst RTL+ aus.Ab Sonntag geht es um Hunde: Die fünfte Staffel vonaus dem Vorjahr wird wiederholt. Vor knapp einem Jahr präsentierte Martin Rütter bereits den Labradorwelpen Loki, der am ersten Tag für Aufregung sorgte. Bereits zwischen 13.45 und 17.45 Uhr setzt RTL auf den besten Freund des Menschen und zeigt zunächst Wiederholungen von «Die Unvermittelbaren», dann vier neue Folgen von «Die großen Hunde».Man kann dem Team von «Schwiegertochter gesucht» vorwerfen, dass man erneut Menschen am Rande der geistigen Behinderung nichtsahnend vor die Kamera zerrt. Dass hier Personen ausgenutzt werden, die eigentlich an die große Liebe glauben, das kann durchaus sein (und macht die Sache umso verwerflicher!)“, urteilte Quotenmeter zum Staffelauftakt.