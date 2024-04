FilmBox expandiert nach Südafrika

International

Außerdem steht der Nahe Osten im Mittelpunkt der Expansion.

SPI International, ein CANAL+ Unternehmen mit umfangreicher Erfahrung im Channel Management und in der Kuration weltweit, freut sich, den Start von drei dynamischen Channels - FilmBox Action, FilmBox Family und FilmBox Middle East - in Schlüsselregionen wie Südafrika, Ghana, Botswana, VAE, Katar, Bahrain, Oman, Königreich Saudi-Arabien, Irak, Kuwait, Marokko und Tunesien in Partnerschaft mit Digital Virgo bekannt zu geben. Das FilmBox-Angebot wird auf Plattformen wie PLAYVOD, Veedz.TV, Unlimited Streaming, Moov TV und MTTV verfügbar sein. Die Kanäle werden Teil des Basisangebots sein, um eine breite Verfügbarkeit und einen einfachen Zugang für die Zuschauer zu gewährleisten."Wir freuen uns sehr, die FilmBox-Kanäle auf den Plattformen von Digital Virgo in Südafrika, Ghana, Botswana und mit arabischen Untertiteln im Nahen Osten einzuführen. Diese Erweiterung spiegelt unser Engagement wider, vielfältige und qualitativ hochwertige Inhalte anzubieten, die ein weltweites Publikum ansprechen. Wir glauben, dass diese Kanäle das Unterhaltungserlebnis für die Zuschauer in diesen Regionen weiter verbessern werden", kommentiert Georgina Twiss, Geschäftsführerin für Westeuropa und Afrika bei SPI International.FilmBox Action bietet mitreißende Unterhaltung mit Thrillern, Western, Horrorfilmen, Science-Fiction und mehr. FilmBox Family bietet gesunde Unterhaltung für alle Altersgruppen, während FilmBox Middle East mit einer ausgewählten Auswahl von Hollywood-Blockbustern, zeitlosen Klassikern und populären Filmen ein vielfältiges Publikum anspricht."Digital Virgo ist weiterhin bestrebt, sein Wertangebot für Telekommunikationsbetreiber durch die Bereitstellung von TV- und VOD-Plattformen mit immer mehr Funktionen und Inhalten zu verbessern. Die erneuerte Partnerschaft mit SPI International ist Teil dieser Gesamtstrategie", fügt Vincent Taradel, CMO bei Digital Virgo, hinzu.